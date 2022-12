MACERATA - La Questura su iniziativa del Consiglio delle donneed in collaborazione con il Centro Antiviolenza oggi pomeriggio e giovedì 22 dicembre, sarà presente al centro commerciale “Valdichienti”

Non solo il 25 novembre, ma ogni giorno può essere l’occasione per entrare in contatto con le donne per informarle e quindi prevenire situazioni di violenza che si vivono soprattutto in ambito familiare. Anche durante le feste. E’ in questa ottica che il Consiglio delle donne maceratese ha fortemente voluto che la Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne “Questo non è amore” proseguisse in questi giorni.

La Questura di Macerata, su iniziativa del Consiglio delle donne del Comune di Macerata ed in collaborazione con il Centro Antiviolenza “SOS Donna”, oggi pomeriggio e giovedì 22 dicembre, sarà presente al centro commerciale “Valdichienti” di Piediripa a Macerata per sensibilizzare sulla delicata questione del contrasto alle violenza di genere. Saranno allestiti spazi informativi ove personale specializzato della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Macerata e del Centro Antiviolenza cittadino potranno dare consigli e suggerimenti per segnalare e denunciare ogni forma di maltrattamento e violenza domestica.