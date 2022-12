MACERATA - Antonella Fornaro (UdC), Laura Orazi (Lega) e Sabrina De Padova (Lista Sandro Parcaroli Sindaco) lo hanno allestito nella vetrata verso piazza Vittorio Veneto

«Il nostro presepe non ha grandi pretese; vuole solo testimoniare l’identità culturale e religiosa della nostra città, senza che ciò contrasti con la concezione di laicità delle istituzioni ed essere segno di richiamo per quanti nei giorni a venire visiteranno la nostra bella Civitas Mariae». Con questa mission le consigliere di maggioranza Antonella Fornaro (UdC), Laura Orazi (Lega) e Sabrina De Padova (Lista Sandro Parcaroli Sindaco) si sono date un gran daffare ieri pomeriggio per allestire il presepe nella vetrata della biblioteca Mozzi-Borgetti, che dà sulla piazza della collegiata di San Giovanni.

«Semplice e decoroso – così lo descrivono le consigliere – con riserva di primazia alla Sacra Famiglia, usando un po’ del materiale dello scorso anno, con qualche elemento di novità».

«Abbiamo voluto introdurre ad esempio la Bibbia, aperta, all’impiedi; di lato, ma in evidenza. Un omaggio alla Parola di Dio, così gravemente offesa nel consiglio comunale del 28 novembre scorso. Ci sembrava doveroso» chiarisce Antonella Fornaro.

«Tutti, anche i non cristiani e financo gli atei, potranno scorgere nel presepe delle consigliere quello straordinario messaggio di pace, di solidarietà, di civile convivenza tra i popoli e di speranza nel futuro che il presepe ancora oggi rappresenta» concludono le tre consigliere.