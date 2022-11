MONTECASSIANO - Il calendario degli appuntamenti natalizi e non solo. Si inizia domenica con il vincitore dell’edizione 2020 di Italia’s Got Talent

Dal ventriloquo Andrea Fratellini & zio Tore, vincitore di Italia’s Got Talent, ai comici di Zelig Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli e poi poesie, mostre, recital e spettacoli, il concerto di Natale e gli incontri vis à vis con Babbo Natale. Si apre domenica il cartellone degli eventi che il Comune di Montecassiano ha organizzato per la stagione autunno inverno 2022/2023. Fondamentale anche quest’anno il contributo delle associazioni locali che con la loro attività partecipano a rendere effervescente la proposta culturale e di intrattenimento: la Pro loco, il Cif e le associazioni Fotoclub F22, il Sambuco, l’Asd Arabesque danza, la Corale “Piero Giorgi”, la banda Filarmonica “Piero Giorgi”, All’opera 2.0!, Tuttascena e Macerata Scherma Asd.

Ad aprire il cartellone domenica è Andrea Fratellini & zio Tore, vincitore dell’edizione 2020 di Italia’s Got Talent, con “Trop secret show”, sabato 26 il cineteatro Ferri ospiterà “Sulle sue lacrime nasceva il sole”, evento per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mentre il 27 l’appuntamento è con Licenze poetiche festival. Dicembre si apre con la mostra fotografica tematica “L’autunno” alla chiesa San Marco e Il Natale del Sambuco a Sambucheto (sabato 3). Il giorno dell’Immacolata il centro storico diventa ancora più suggestivo con Aspettando il Natale e, nel pomeriggio, l’animazione per bambini “Babbo Natale magico” e al Ferri la proiezione del cartone animato “Topolino e la magia del Natale”. Il giorno successivo sempre al Ferri si terrà lo spettacolo “Noi siamo voi, votatevi!” di e con Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli, volti più che noti di Zelig. Il cineteatro ospiterà l’11 dicembre il recital di Natale dei ragazzi della parrocchia e poi, sabato 17 (con replica domenica 18) lo “Spettacolo di Natale” a firma dell’Asd Arabesque.

Sabato 17 il Concerto di Natale della corale Piero Giorgi e dell’omonima banda Filarmonica si terrà nella chiesa Collegiata, mentre il giorno dopo Babbo Natale consegnerà i doni (su prenotazione) a Sambucheto. Martedì 27 dicembre al cineteatro Ferri di terrà il Concerto di Natale dell’associazione All’Opera 2.0!. Il primo appuntamento del 2023 è il 6 gennaio (alle 15) a Sambucheto con “Arriva la Befana”, mentre al Ferri si terrà la Festa della Befana con proiezione del film Il ritorno di Mary Poppins e, a seguire, “Arriva la befana”. Sabato 14 gennaio “Attenti alla Cioccolata Callaghan” dell’associazione teatrale Tuttascena sarà protagonista al cineteatro, mentre alla bocciofila di Sambucheto quel weekend sarà dedicato al campionato regionale a squadre under 14 scherma e gran prix esordienti fioretto. Chiuderà il cartellone sabato 21 dicembre la presentazione e la proiezione in anteprima del film “Ritratto di donna” di Andrea Laquirada al Ferri.