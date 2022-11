MACERATA - Il 15, il 16 e il 17 novembre, si parlerà della sfida populista alla democrazia nel nuovo appuntamento con il ciclo di conferenze intitolato al celebre giurista marchigiano

Ritornano all’Università di Macerata, martedì, mercoledì e giovedì, 15-16-17 novembre, le Alberico Gentili Lectures: un prestigioso ciclo di conferenze intitolato al giurista marchigiano Alberico Gentili su argomenti di elevato interesse e tenuto da accademici illustri, giudici e dirigenti provenienti da tutto il mondo.

Wojciech Sadurski, definito uno dei principali teorici costituzionalisti del mondo, oggetto dell’ira dei populisti di destra nella sua nativa Polonia, affronterà il tema della sfida populista alla democrazia. Gli incontri saranno introdotti da Benedetta Barbisan, docente di diritto comparato. Le lezioni, che prenderanno il via ogni giorno alle 9:30 alla Sala Sbriccoli della biblioteca di ateneo in piazza Oberdan, saranno incentrati sui seguenti argomenti: “Varieties and Sources of Populism”; “Populist Constitutions and Institutions”; “Populist Narratives. Responses to Covid, and the Ways Out”. Il programma dettagliato e le modalità di partecipazione sono indicate nel sito unimc.it/agl.

Wojciech Sadurski è docente nelle Università di Sydney e di Varsavia, Centro per l’Europa. In precedenza ha tenuto una cattedra all’Istituto Universitario Europeo di Firenze, dove è stato direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e più recentemente ha insegnato alla New York University School of Law, alla Yale Law School, alla Cardozo Law School a New York, all’Università di Toronto e all’Università di Trento. È membro di numerosi consigli di sorveglianza o di programmazione. Presidente dell’Academic Advisory Board della Comunità delle Democrazie, ha scritto ampiamente di filosofia del diritto, filosofia politica e diritto costituzionale comparato.

La casa editrice il Mulino cura la pubblicazione in volume delle Alberico Gentili Lectures in una collana appositamente dedicata, a cura di Benedetta Barbisan.

Sono stati ospiti delle precedenti edizioni: Guido Calabresi, giudice federale d’appello degli Stati Uniti; Robert A. Burt, docente della Yale Law School; Giuliano Amato, giudice costituzionale, già presidente del Consiglio dei Ministri e vice-presidente della Convenzione europea; il docente Christopher McCrudden; Sonia Sotomayor, giudice della Corte suprema degli Stati Uniti; Edwin Cameron, giudice della Corte costituzionale del Sudafrica; Daphne Barak-Erez della Corte Suprema d’Israele; Silvana Sciarra, giudice della Corte Costituzionale; il politologo Yves Mény.