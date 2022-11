PROPOSTA una modifica alla variante sul riammagliamento per realizzare all'uscita della superstrada una struttura sanitaria per Rsa, centro autismo e per l'Alzheimer

«Una cittadella della salute all’uscita della superstrada che aggreghi centro per l’autismo, centro diurno e notturno per l’Alzheimer e altri servizi sanitari, questa è l’urbanistica al servizio della città e dell’impresa». Siamo Civitanova annuncia la presentazione di una mozione attraverso Andrea Doria.

Si tratta di una proposta per una modifica alla variante del riammagliamento nella zona sud della città di fronte l’uscita della superstrada, nell’area dietro l’ex Vissani dove è previsto il così detto riammagliamento, ovvero il sistema viario che da progetto dovrebbe condurre su via Aldo Moro e via Mandela. «Iniziamo da oggi un percorso per mettere nero su bianco le nostre proposte – ha spiegato Andrea Doria – la lista Siamo Civitanova sta lavorando a diverse idee che verranno poi proposte come mozioni ed emendamenti nei prossimi consigli comunali dalle consigliere Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi – afferma Doria – siamo infatti convinti che l’urbanistica non sia solo commerciale e che gli imprenditori possono essere spinti anche a realizzare qualcosa di utile alla città e a trarre comunque vantaggio economico».

La mozione che verrà presentata prevede una proposta di modifica alla variante sul riammagliamento per creare una sorta di cittadella della salute: «proporremo la realizzazione di un edificio nel quale inserire una Rsa da 120 posti letto con connessi servizi per l’autismo e un centro diurno e notturno per l’Alzheimer da realizzarsi con un accordo pubblico privato. La gestione potrebbe essere affidata al Paolo Ricci. La zona si presta bene perché centrale e ben servita dalla viabilità».

(l.b.)