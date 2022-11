SPETTACOLI - Cartellone che vedrà protagonisti nomi di spicco come Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero, Barbara De Rossi, Enzo De Caro e Marina Massironi ma con un occhio agli appuntamenti con le compagnie locali e alla prosa e teatro per ragazzi. Il programma

Si apre il sipario del teatro Giuseppe Verdi di Pollenza per la stagione teatrale 2022/2023: in scena emozioni, storie che guardano al presente e mirano al futuro, ma anche musica, divertimento e tante risate.

Un cartellone che ha tutta l’intenzione di catturare l’attenzione del pubblico e soddisfare i gusti e le esigenze della più ampia varietà di spettatori, proponendo sia gli appuntamenti con le associazioni e le compagnie teatrali locali, che le rassegne di prosa e teatro per ragazzi, rispettivamente in collaborazione con l’Amat e con l’Associazione Culturale Lagrù. Si comincia con lo spettacolo musical-giuridico ideato da Mario Paciaroni atteso per domenica 27 novembre 2022 alle 17,30 in occasione della giornata mondiale sulla violenza di genere dal titolo “La violenza sessuale sulle donne”.

Sabato 3 dicembre alle 21,15 appuntamento con lo spettacolo della Compagnia Instabile di Cantagallo “Varietà che passione!” organizzato dall’A.I.D.O. di Pollenza nell’ambito della Rassegna “I donattori”. Domenica 4 dicembre Pollenza e l’Associazione “Arte per le Marche” rendono omaggio alla musica, all’arte, al pensiero del grande musicista e compositore Stefano Scodanibbio scomparso dieci anni fa, con “Taccuini: Stefano si racconta a Pollenza”.

Mercoledì 7 dicembre alle ore 21,15 è la volta del concerto di Luca Stricagnoli nell’ambito di San Severino Blues Winter che allieterà l’atmosfera del teatro Verdi con la sua chitarra acustica e il suo “fingerstyle” unico. A seguire, giovedì 8 dicembre alle ore 18,30, contestualmente all’accensione dell’albero di Natale, il Corpo bandistico Giuseppe Verdi di Pollenza si esibirà nel consueto Concerto di Natale. Sabato 10 dicembre alle ore 21,15 è la volta della serata finale del concorso internazionale “Poesia di Strada”, a cura dell’Associazione culturale Licenze poetiche, con la decretazione del vincitore. Venerdì 16 dicembre alle ore 21,15 la Compagnia Filarmonico Drammatica “Andrea Cardarelli” di Macerata presenta la prima delle quattro serate del festival “Celebriamo il dialetto”, dal titolo “Fa quello che lu prete dice, no quello che lu prete fa”. Sabato 17 dicembre alle ore 21,15 torna l’appuntamento con la quarta edizione di “Mani amiche”, a cura della SOMS di Pollenza e dedicata ai concittadini meritevoli.

Inaugura la stagione di prosa in collaborazione con l’Amat, domenica 22 gennaio 2023 alle ore 21,15, l’esilarante commedia dal titolo “Il marito invisibile”: in scena due donne e due attrici sorprendenti come Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Domenica 15 gennaio 2023 alle ore 17,30 inizia la rassegna di teatro per bambini e ragazzi in collaborazione con LAGRU’ con lo spettacolo di attori e pupazzi “In bocca al lupo!”. Si prosegue con le serate del festival “Celebriamo il dialetto” della Compagnia Teatrale culturale “Gli Smisurati” di S. Maria in Selva: domenica 29 gennaio alle ore 17,30 con “Ladri in paradiso”, per la regia di Stefano Crucianelli, e sabato 4 febbraio alle ore 21,15 con “Donna Fugata”, a cura della Compagnia teatrale Leonina di Ripe San Ginesio. Venerdì 24 febbraio alle ore 21,15 si torna alla prosa con “Il padre della sposa”, a cura dell’Amat con Gianfranco Jannuzzo e Barbara de Rossi: una commedia divertente, piena di gag, tenera e coinvolgente. Domenica 12 febbraio e domenica 5 marzo alle ore 17,30 gli ultimi due appuntamenti del teatro per ragazzi, rispettivamente con “Franco Frankenstein” e “Il gatto con gli stivali”, per la gioia dei più piccoli.

Venerdì 10 marzo alle ore 21,15 lo spettacolo targato AMAT “Non è vero, ma ci credo”: una tragedia tutta da ridere che vede protagonista Enzo de Caro, popolata da caratteri che sono versioni moderne delle maschere della commedia dell’arte. Sabato 18 marzo alle 21,15 torna il dialetto con “Che bella famiglia”: nato da una promessa fatta ai ragazzi durante il lockdown e da quell’innaturale distanza tra le persone; una storia che potrebbe essere quella di tanti di noi, a cura dell’Associazione culturale e teatrale “Massimo Romagnoli”. Giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21,15 si conclude in bellezza la stagione AMAT con “Alle 5 da me”: una divertente commedia che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui, interpretato da Ugo Dighero, in cerca di stabilità affettiva, lei, interpretata da Gaia de Laurentiis, ossessionata dal desiderio di maternità. Nei giorni 3, 4, 7 e 8 dicembre 2022 sarà possibile rinnovare i vecchi abbonamenti direttamente presso il botteghino del teatro, a partire dalle ore 17:00, mentre l’acquisto dei nuovi abbonamenti potrà avvenire nei giorni 10, 11, 16, 17 e 18 dicembre 2022, sempre presso il botteghino del teatro dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Info e prenotazioni telefoniche al 349-4730823 oppure 0733-549936; tutti gli spettacoli in abbonamento potranno essere prenotati anche on line su www.vivaticket.it.