CIVITANOVA - Il luogo scelto è la sede di via De Pinedo dell’Isc Via Regina Elena. L'assessore Roberta Belletti: «Una rappresentazione grafica può avere più impatto di mille parole»

La street art si fa green. E a Civitanova Roberta Belletti, assessore alla Transizione ecologica lancia il primo eco-murales per l’ambiente. La firma è di Giulio Vesprini, nell’ambito del percorso museale “Vedo a colori”. Il luogo prescelto, è la sede di via De Pinedo dell’Isc Via Regina Elena.

«Non solo eleviamo il livello di pulizia e decoro urbano, riqualificando un’area civica, ma sono convinta che salvaguardare l’ambiente e quello che ci sta a cuore deve rientrare, oggi più che mai, nelle nostre priorità. L’immagine – dice l’assessore Roberta Belletti – è sicuramente uno dei metodi migliori per far restare più impresso nella mente e nel ricordo di chi guarda ciò che si vuole trasmettere. Una rappresentazione grafica può avere più impatto di mille parole».

In programma anche l’organizzazione di un convegno «i cui dettagli sono in via di definizione – continua l’assessore -. E’ mio impegno coinvolgere persone di ogni generazione, a partire dai giovani, invitandole a modificare i loro comportamenti e abitudini. Questo murales è uno dei progetti che come assessore alla Transizione Ecologica sto elaborando. Riflessione e azione è il miglior binomio per vivere in un ambiente sempre più sano».

“Vedo a colori” è venuto alla luce dal 2009 con l’intento di portare l’arte all’interno di uno dei luoghi più iconici della città: l’area portuale.

Inizialmente, i muri che hanno preso vita si sono concentrati sulla zona dei cantieri navali, poi “Vedo a colori” è decollato ancora più in alto, arrivando ad interessare il molo sud. E coprendo così 600 metri del braccio est del porto, con oltre 2000 metri quadri di muro dipinto. In questi anni il progetto si è evoluto, iniziando anche ad interessare le scuole cittadine.