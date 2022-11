TOLENTINO - Concerto il 13 novembre alle 21 alla basilica di San Nicola. Si esibiranno il coro Accademia Perusina, l'orchestra Quartetto Fancelli e la solista Elisabetta Pallucchi

Un concerto di beneficenza nella basilica di San Nicola di Tolentino, domenica 13 novembre alle 21. Organizzato dal Rotary cittadino, il ricavato verrà devoluto per service che serviranno all’assistenza degli anziani a domicilio.

L’evento è proposto con il patrocinio del Comune, dell’assessorato politiche sociali. Si esibirà il coro Accademia Perusina, nonchè l’orchestra Quartetto Fancelli e la solista Elisabetta Pallucchi. Il concerto sarà diretto dal maestro Fabio Berellini. L’Accademia Perusina è nata nel 2004, incorpora il gruppo Ensemble Antiqua fondato dalla professoressa Graziella Mantovani Tarpani nel 1986.

Il gruppo musicale è diretto dal 2009 dal maestro Berellini. L’Accademia Perusina ha sviluppato un nutrito repertorio concertistico riscuotendo significativi successi di pubblico in varie partecipazioni. «Tutti sono invitati a partecipare al concerto – dice il presidente del Rotary Tolentino Stefano Ferranti – durante il quale si esibiranno importanti artisti. Allo stesso tempo si contribuirà ad uno dei progetti del club per l’annata in corso, al service volto all’assistenza dell’anziano a domicilio».