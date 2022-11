CORRIDONIA - Un anziano è rimasto ferito da un trattore che faceva manovra. E' stato soccorso dal 118 e si trova in ospedale a Macerata

Incidente nelle campagne di Corridonia, un anziano è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato colpito da un trattore che stava facendo manovra. L’uomo, 84enne, si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale di Macerata.

L’incidente è successo intorno alle 18,30 di questo pomeriggio in contrada Perella. Sul posto è intervenuto il 118 che ha prestato le cure al ferito che è stato poi trasportato in condizioni gravi all’ospedale di Macerata. Lì l’anziano è stato poi ricoverato in Rianimazione. In via di ricostruzione la dinamica di quanto accaduto. Dalle prime informazioni l’incidente è legato ad un mezzo che stava facendo manovra ed ha finito per urtare un uomo. Gli accertamenti sono affidati alla polizia locale di Corridonia.



(Ultimo aggiornamento alle 21,30)