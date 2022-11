LE MODIFICHE al traffico previste per domenica in occasione dell'evento

Ordinanza della Polizia locale per regolamentare momentaneamente la circolazione stradale in occasione della processione per il rinnovo della Consacrazione della Città di Macerata alla Vergine Maria che si svolgerà domenica 13 novembre. Il provvedimento prevede: divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle ore 14 fino al termine della manifestazione, in corso Cavour, su entrambi i lati, dall’incrocio di via Colli di Montalto fino a piazza Garibaldi, piazza Annessione, via Garibaldi, Via Crescimbeni, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre, corso della Repubblica e piazza della Libertà zona APU. Divieto di transito in via Don Minzoni verso piazza della Libertà in base all’orario di arrivo della processione in piazza della Libertà; sospensione temporanea della circolazione nelle vie/piazze interessate dal transito della manifestazione, che avrà inizio alle ore 17 da corso Cavour; interdizione del traffico veicolare sulle strade che intersecano il percorso della manifestazione. Durante la processione, che partirà in corso Cavour dalla chiesa dell’Immacolata, il traffico verrà deviato in via Colli di Montalto. Al fine di evitare un possibile congestionamento del traffico in corso Cavour nel lasso di tempo che la processione impiega per entrare nel centro storico, si attueranno delle chiusure parziali in via Roma incrocio via Issy Les Molineaux e in piazza Vittoria incrocio via Trento. All’entrata in centro storico della processione avverrà la chiusura del varco di via Don Minzoni.