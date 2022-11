MACERATA - Il convegno con la presenza di professioniste del Cpi. Si tiene sia in presenza che online il 10 novembre

Sclerosi multipla: lavoro, collocamento mirato e Centro per l’impiego. È questo il tema del convegno che L’Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Macerata, organizza giovedì 10 novembre con la partecipazione di professioniste del Cpi. L’evento è gratuito e aperto a tutti, si tiene sia in presenza, al Centro per l’impiego di Macerata, in Piazzale Mercurio 63, con accoglienza a partire dalle 17,30. Oppure online, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, con avvio dell’evento online alle 17.30 circa e per parteciparvi è necessario iscriversi al form: https://bit.ly/3t94NmQ

«L’evento tratterà temi importanti sui quali c’è ancora molta confusione e dubbi – spiegano gli organizzatori – il collocamento mirato, l’iscrizione alle categorie protette, l’inserimento lavorativo e il recente programma Gol – Garanzia di occupabilità dei lavoratori del Pnrr e il funzionamento dei Centri per l’impiego». Dopo l’introduzione a cura di Simona Dottori, presidente provinciale Aism Marche, interverranno Teresa Lambertucci responsabile del Cpi di Macerata e Lorenza Gasparini responsabile Collocamento mirato Cpi che proveranno a rispondere alle domande e a fare chiarezza su questioni cruciali e importanti dell’inserimento lavorativo per i pazienti di sclerosi multipla e non solo. Per maggiori informazioni: 0733232677 o aismmacerata@aism.it.