SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Nel girone E l'attaccante rossoblu protagonista con una tripletta, i suoi primi centri in stagione (arrotondano il punteggio Streccioni, doppietta, e Formicola). Nel gruppo F l'altra capolista vince 3 a 1 in casa della Vigor Macerata ed è sola in vetta

di Michele Carbonari

Prova di forza della nuova capolista solitaria San Claudio, che nella settima giornata d’andata del girone F di Seconda categoria espugna il campo della Vigor Macerata.

Meschini, Angeletti e Bartolucci calano il tris vincente (vano il momentaneo pareggio di Francesco Patrassi). Non riesce a tenere il passo il Borgo Mogliano, che divide la posta in palio nell’altro big match di giornata nella tana della Belfortese: Romagnoli (da fuori) risponde a Di Modica (deviazione su cross). Torna prepotentemente al secondo posto la Juventus Club Tolentino, che espugna di misura Pioraco grazie ad un di Traore (assist di Perucci) e alle parate di Tamburri (salvato dalla traversa sul tiro dal limite di Meschini). Con il minimo scarto torna al successo il Pievebovigliana, di fronte al proprio pubblico contro il Ripesanginesio: determinante Gianluca Vitali su punizione.

Goleada invece dell’Atletico Macerata. In vantaggio con Andrea Gigli, risponde Mogetta prima del riposo. Poi due doppiette, di Lombi e Agnetti per il 5-1 finale. Altri tre pareggi consentono a sei squadre di muovere la classifica. L’unico a reti bianche è quello fra Amatori Appignano e Sefrense, merito del numero uno ospite Pistola che in pieno recupero neutralizza il rigore di Stura. A suon di gol (2-2) le altre partite. In zona Cesarini matura nel derby fra Vis Gualdo e Pennese, con i locali che trovano il pareggio al sesto minuto di recupero trascinati da Lulani (sugli sviluppi di un corner). I padroni di casa avevano anche aperto le marcature con Birrozzi, nel mezzo le reti dei rossoblu ospiti di Morbidelli e Paoletti. Due volte in vantaggio in apertura dei due tempi con Canesin (diagonale sul secondo palo su assist di Rossi) e Fammilume (sulla respinta del portiere), la Treiese viene ripresa entrambe le volte nel finale delle due frazioni dal Petriolo, trascinato da Scarpeccio (tap in) e Acciarresi (cross di Aquino).

Nel girone E la leader solitaria Montecassiano non fa sconti al Recreativo e sfodera il suo attacco atomico. Un punteggio tennistico (6-0) schianta la formazione fermana, travolta dalla tripletta di Biagiola, dalla doppietta di Streccioni e dal centro di Formicola. La prima inseguitrice Promos (a segno Scoppa) viene invece rallentata in trasferta dalla Monteluponese (timbra il cartellino Guardiani). Grazie al tris esterno all’Academy Civitanovese, il Real Telusiano vola al quarto posto: decisivo il bis personale di Marra e il guizzo di Iesari. Di misura, invece, gli altri successi delle maceratesi. Corsaro il Santa Maria Apparente: Acuti (su rigore, conquistato da Lepidi) firma il blitz di Recanati contro il Csi. Miandro, infila il portiere dopo una sgaloppata sulla fascia, trascina lo United Civitanova, che espugna Porto Potenza. Giustozzi (a tu per tu con l’estremo difensore avversario) e Raponi (di testa su corner) regalano la prima vittoria all’Aries Trodica, ai danni del Real Porto.

Nel girone C ritrova l’appuntamento con i tre punti il Victoria Strada, che piega l’ex capolista grazie al tap in di Giulioni e alla doppietta di Tiranti (ad incrociare sul secondo palo e di rapina). In settimana, nel recupero contro il Valle Del Giano, si è sbloccato anche il Fabiani Matelica (2-1), mentre sabato ha dato continuità di risultati con il pareggio a reti inviolate contro l’Aurora Jesi.

La top 11 (4-3-3): Pistola (Sefrense); Miandro (United Civitanova); Lacchè (Fabiani Matelica), Tarquini (Juventus Club Tolentino), Raponi (Aries Trodica); Giampieri (Victoria Strada), Meschini (San Claudio), A. Vitali (Pievebovigliana); Marra (Real Telusiano), Biagiola (Montecassiano), Lombi (Atletico Macerata). All.: Corvatta (Santa Maria Apparente).

Il personaggio della settimana: Iacopo Biagiola (Montecassiano). Il 28enne attaccante rossoblu, lo scorso anno 19 reti con la Vigor Montecosaro, si sblocca e realizza i suoi primi tre gol stagionali. Vero trascinatore e protagonista del sabato, in un match a senso unico in favore della sua squadra (6-0).