L'APPUNTAMENTO giovedì 25 agosto alle 19 all'Auditorium Sant'Agostino: i due maestri al pianoforte eseguiranno musiche di Mozart, Poulenc e Franck. Sullo sfondo l'esposizione "Cavalcare i sogni"

Cornice suggestiva per il terzo appuntamento della quattordicesima edizione di Civitanova Classica Piano Festival, in programma giovedì 25 agosto alle 19 nell’Auditorium Sant’Agostino, a Civitanova alta. La location è in questi giorni sede della mostra “Wladimiro Tulli. Cavalcare i sogni”, esposizione che rende omaggio ad uno degli ultimi futuristi a cent’anni dalla nascita e a quasi vent’anni dalla morte.

Per l’occasione, i maestri Giuseppe Nova, al flauto e Bertrand Giraud, al pianoforte eseguiranno musiche di Mozart, Poulenc e Franck, con “sottofondo” le 20 grandi tele e le 11 opere ceramiche che compongono la mostra su Tulli: il concerto, in collaborazione con la Pinacoteca Civica Marco Moretti, farà infatti da finissage all’esposizione, che si concluderà ufficialmente domenica 28 agosto.

«Civitanova Classica Piano Festival continua nel suo dialogo costante con gli altri linguaggi dell’arte e il concerto del 25 agosto incarna appieno questo spirito – le parole del direttore artistico, il maestro Lorenzo Di Bella – Sarà un evento imperdibile e sono felice di poter proseguire la nostra collaborazione con la Pinacoteca Moretti e con la sua Direttrice Enrica Bruni, che ringrazio per l’occasione. Il programma del concerto ben si sposa infatti con la mostra dedicata a Tulli, tanto che verranno eseguiti anche brani di Mozart, compositore caro al maestro maceratese”. Di Bella si è quindi detto felice di poter ospitare «due musicisti di alto spessore artistico come Nova e Giraud».

Al termine del concerto Enrica Bruni, direttrice della Pinacoteca Moretti, dialogherà con il pubblico sulla mostra “Wladimiro Tulli. Cavalcare i sogni”.

