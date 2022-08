Concerti nel Chiostro,

arriva il Quintetto Bottesini

CIVITANOVA ALTA - Domani, lunedì 8 agosto, secondo appuntamento. Chiude l’edizione, mercoledì 10 agosto, l’Orchestra giovanile italiana di Sassofoni

Secondo appuntamento dell’estate 2022 con I Concerti nel Chiostro, organizzati dall’associazione musicale P. A. Conti con la direzione artistica del maestro Bruno Bizzarri, nello splendido Chiostro di Sant’Agostino, a Civitanova Alta.

Domani, lunedì 8 agosto, sarà di scena il Quintetto Bottesini, unico gruppo italiano stabile con l’organico scelto da Schubert per il suo celebre quintetto detto La trota (violino, viola violoncello, contrabbasso e pianoforte): questa formazione ha un timbro particolare e caratteristico, pieno, orchestrale, in cui ogni strumento ha momenti solistici e il pianoforte è il motore ritmico che sostiene l’insieme.

Nonostante ogni componente del gruppo abbia una propria intensa vita professionale, la collaborazione musicale procede continuativamente da più di 15 anni, suonando in Italia e all’estero. Più volte ospite di Radio Tre in diretta nazionale, per due volte ai Concerti del Quirinale, il gruppo ha pubblicato cd per la rivista Amadeus e per Brilliant Classics. Per la serata al chiostro proporrà il celebre quintetto di Schubert detto La trota e le Cuatro estaciones portenas di Piazzolla, in una speciale versione dedicata al suo particolare organico.

Chiude l’edizione, mercoledì 10 agosto, l’Orchestra giovanile italiana di Sassofoni, con Federico Mondelci solista e direttore.

In caso di maltempo i concerti si terranno presso lo spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta.

