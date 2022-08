In bici da Recanati a Pieve Torina,

la gara è intitolata

all’ex sindaco Gentilucci

SPORT - Prenderà il via domenica 7 agosto la competizione ciclistica della categoria Allievi

Prenderà il via domenica 7 agosto la 16° edizione della Mare Monti Recanati – Pieve Torina, una competizione ciclistica della categoria Allievi organizzata dalla Società Ciclistica Recanati Marinelli Cantarini e intitolata alla memoria di Luigi Gentilucci, ex sindaco di Pieve Torina tragicamente scomparso nel 2013.

«Sono otto anni che dedichiamo questa gara alla figura di mio padre. Era un grande appassionato di ciclismo e credeva nel senso educativo e salutare dello sport, in particolare per i giovani. È con questo spirito che abbiamo raccolto il suo testimone offrendo la possibilità ad atleti di 15 e 16 anni di cimentarsi in una gara in linea, avvincente e impegnativa». A parlare è il sindaco di Pieve Torina, Alessandro, figlio del compianto Luigi. «Ogni volta che vedo questi ragazzi sfilare sul traguardo provo una grande emozione, anche perché qui sono passati ciclisti importanti divenuti poi campioni regionali e italiani». Tra gli atleti in gara Filippo Cettolin, attuale campione italiano della categoria Allievi, e Giacomo Sgherri, campione regionale in carica. «Questo a significare l’importanza della gara sul piano agonistico – prosegue Gentilucci – e la conferma che si tratta di una corsa che si è guadagnata la considerazione degli addetti ai lavori». Partenza da Recanati alle 9.30 e traguardo a Pieve Torina con arrivo previsto intorno alle 12.15. «Averla chiamata Mare Monti – conclude Gentilucci – dà il senso di come anche una semplice gara ciclistica possa creare un legame tra costa e montagne all’interno della nostra provincia così ricca di bellezze» conclude Gentilucci. La gara è anche l’occasione per ricordare la figura di Mario Marinelli, tra i promotori della corsa Mare Monti, venuto a mancare qualche anno fa.

