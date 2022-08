Giovane, bella e ladra:

tenta di rubare un portafoglio

poi fugge con l’auto del complice

MACERATA - E' successo nel pomeriggio in via Alfieri, ha fermato un residente con la scusa di chiedere informazioni, lui si è accorto del tentativo di furto. Una parente dell'uomo: «Spero che descrivendo quanto accaduto possiamo essere d'aiuto a chi se la ritroverà di fronte»

5 Agosto 2022 - Ore 19:06 - caricamento letture

Giovane, bella, ben vestita. E ladra. Questo l’identikit della donna che oggi pomeriggio ha cercato di rubare il portafogli di un uomo in via Alfieri a Macerata, dopo averlo fermato con una scusa. E che poi è fuggita a bordo di un’auto, guidata da un complice. A raccontare l’accaduto a Cronache Maceratesi è una familiare della vittima, che preferisce rimanere anonima, ma che vuole mettere in guardia i concittadini. «Spero che descrivendo quanto accaduto possiamo essere d’aiuto a chi leggerà l’articolo e che magari se la ritroverà di fronte – dice la donna -. E’ successo tutto poco dopo le 17 quando la giovane, di bell’aspetto e vestita in maniera elegante, ha fermato il mio parente che si trovava di fronte alla sua abitazione all’inizio di via Alfieri. Gli ha chiesto dove si trovasse il civico 27 e in mano aveva dei fogli, tipo buste da lettera. Poi gli ha appoggiato questi fogli sopra il borsello a tracolla che portava e gli ha sfilato velocemente il portafogli – racconta -. Per fortuna il mio familiare si è accorto e gliel’ha prontamente strappato di mano, spingendola via. A quel punto, senza dire una parola, ha attraversato di corsa la strada dove ad attenderla c’era una una lunga auto nera di grossa cilindrata che la stava aspettando, con al volante un complice, e sono fuggiti via. Abbiamo subito avvertito i carabinieri dell’accaduto – conclude – speriamo che riescano ad individuarli e che soprattutto il racconto di quanto accaduto possa essere utile a chi la dovesse incontrare in giro per la città e notare l’auto ferma lungo la strada».

(redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA