Console della Bulgaria a Milano

incontra sindaco e vice in Comune

CIVITANOVA - Tanya Dimitrova ricevuta da Fabrizio Ciarapica e Claudio Morresi per approfondire le relazioni tra le due istituzioni e stabilire le fondamenta per future collaborazioni

5 Agosto 2022 - Ore 13:37 - caricamento letture

Il Console Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano, dottoressa Tanya Dimitrova, ha incontrato questa mattina il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e il vice Claudio Morresi. Il ricevimento nella sede comunale ha rappresentato l’occasione per approfondire le relazioni tra le due istituzioni e stabilire le fondamenta per future collaborazioni.

«Il potenziale turistico di Civitanova, che vanta negli ultimi anni un significativo incremento demografico, è stato uno dei temi dell’incontro della delegazione, che poi si è spostata nella Città Alta, presso la Pinacoteca Moretti, casa di Annibal Caro – si legge in una nota del Comune -. La visita al Colle, ha sottolineato il Console, è stata particolarmente interessante visto il patrimonio artistico e culturale della città che la rendono, insieme alla sua lunga e sabbiosa costa, una delle principiali attrazioni turistiche della regione. Il dibattito si è altresì sviluppato circa i futuri progetti della città e le possibilità che il Pnrr possono rappresentare per promuovere la sua immagine. Confronto, idee e scambio di reciproche esperienze sono stati il contorno finale di questo incontro che, auspicabilmente, può rappresentare l’inizio di una fruttuosa collaborazione tra il Consolato Generale della Bulgaria ed il Comune – si legge in conclusione della nota -. Il sindaco Ciarapica ha illustrato i prossimi progetti per la città, che ne valorizzeranno il tessuto urbano e l’attrattività turistica, ed ha mostrato la volontà di approfondire la conoscenza della Repubblica di Bulgaria, per promuovere eventuali iniziative turistiche, culturali ed economiche. L’incontro si è chiuso con il tradizionale scambio di doni e la foto di rito tra i rappresentanti delle due istituzioni.

