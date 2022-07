Caso Leombruni, Garbati difende le civiche:

«Sono vicine alle esigenze dei cittadini»

MACERATA - Sul cambio di casacca della consigliera passata a FdI, interviene anche la capogruppo di Macerata Rinnova Elisabetta Garbati

«La lista civica non è certamente un partito che può esprimere la sua posizione a livello nazionale, ma sicuramente è espressione di una politica di rilevanza locale atta a tutelare il cittadino nella sua complessità ed è a mio avviso molto utile per la città, poiché vicina alle esigenze di tutti».

Con queste parole Elisabetta Garbati, che guida la civica Macerata Rinnova, entra nel caso politico che sta infuocando il dibattito in città, specie versante centrodestra: il passaggio di Romina Leombruni dalla civica di Parcaroli a FdI.

Alle giustificazioni della diretta interessata, era seguito il commento del capogruppo dei meloniani Piefrancesco Castiglioni e subito dopo anche la risposta piccata della civica del sindaco, che aveva bollato le parole dei due come “vecchia politica”. Sottotraccia sono emersi poi anche malumori proprio di FdI che sembra volere un rimpasto di giunta.

«Riflettendo su alcune dichiarazione fatte da esponenti di maggioranza del consiglio comunale – aggiunge Garbati – vorrei precisare che alla luce dei fatti sento la necessità di ribadire l’importanza delle liste civiche in un paese democratico come il nostro; dopo gli accadimenti dei giorni scorsi si rafforza ancora di più la nostra volontà come gruppo Macerata Rinnova di continuare come lista civica, una lista elettorale che si è presentata alle elezioni senza essere espressione diretta di un partito politico, ma con una propria autonoma ed un programma che mirava e mira ad affrontare e risolvere problemi locali. Forse qualcuno si è dimenticato che in passato la nostra amministrazione ha avuto molte liste civiche anche di centro destra, dalle quali sono stati eletti sindaci che poi hanno governato. Crediamo – conclude la consigliera d’opposizione e- nel valore delle liste civiche come la nostra, nata dall’unione di più persone, il 90 % delle quali non ha mai fatto politica, ma unite dall’idea di perseguire il bene della nostra collettività attraverso la tutela dei diritti dei cittadini».

