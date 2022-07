«La mia civica è differente»

Miliozzi attacca Leombruni e Castiglioni

MACERATA - Il consigliere di opposizione contro gli esponenti di FdI sul ruolo delle civiche: «Per noi fare politica per certi aspetti è più faticoso, siamo d'accordo con lei. Non dovendo rispondere a un partito nazionale siamo anche più liberi e pensare solo al bene della nostra città»

22 Luglio 2022 - Ore 16:35 - caricamento letture

«La mia Civica è differente» sembra sostanzialmente dire David Miliozzi, consigliere di Macerata Insieme, nel criticare le dichiarazioni della consigliera comunale Romina Leombruni passata dalla lista civica del sindaco Parcaroli al gruppo di Fratelli d’Italia.

«Cara consigliera Leombruni, anche a noi civici la politica piace, per questo dedichiamo tempo e forze al nostro impegno – dice il consigliere di Macerata insieme -. Per noi fare politica per certi aspetti è più faticoso, siamo d’accordo con lei. Non dovendo rispondere a un partito nazionale siamo anche più liberi e possiamo permetterci di pensare solo al bene della nostra città. Ci incontriamo e discutiamo quotidianamente di politica, ma non siamo tifosi di questo o quel partito, ci interessa soltanto darci da fare concretamente per il bene della città, senza farci distrarre dai teatrini nazionali e senza dover ubbidire a nessuno».

Infine l’attacco a Castiglioni: «Sorprendente l’intervento del consigliere Castiglioni e il disprezzo con cui le sue parole dipingono la lista civica di Parcaroli. Perciò oramai è chiaro che la lista civica del sindaco è servita solo per le elezioni, poi dopo aver ingannato i cittadini ognuno torna nel suo partito. Macerata Insieme è un’altra cosa: è stata, è e sarà un punto di riferimento di vero e serio impegno civico per i cittadini e le cittadine maceratesi».

