IL FESTIVAL organizzato dai ragazzi di Open Space si aprirà sabato sera con lo spettacolo “Dilemma” di Daniele Tinti e proseguirà nei successivi tre mercoledì (20 e 27 luglio e 3 agosto) con le proiezioni di altrettanti film

14 Luglio 2022 - Ore 14:37 - caricamento letture

La location è sempre la stessa, quella suggestiva delle Antiche Fonti a Morrovalle. Tutto nuovo è invece il tema che i ragazzi di Open Space hanno scelto per la loro rassegna estiva: “Fonti di ispirazione” si aprirà sabato sera con lo spettacolo “Dilemma” di Daniele Tinti e proseguirà nei successivi tre mercoledì (20 e 27 luglio e 3 agosto) con le proiezioni di altrettanti film.

Quattro serate per ridere e riflettere, come spiega Gioele Illuminati, uno dei componenti dell’associazione: «Abbiamo scelto di guardare alla comicità e alla stand-up comedy interrogandoci sulle forme che queste due correnti stanno prendendo negli ultimi anni. Di questo parleremo anche con lo stesso Tinti, con il quale ci intratterremo alla fine del suo spettacolo per una breve intervista. Il fil rouge di tutta la rassegna sarà quello di trattare temi anche molto importanti ma in maniera più leggera, ridendoci su. Non un ridere per ridere, ma una comicità che appunto va più a fondo per far riflettere. La stand-up comedy nasce così nei decenni scorsi in America e pian piano sta prendendo piede anche in Italia».

Come anticipato, si parte forte già sabato sera (inizio ore 21.30) con l’evento clou della kermesse, ovvero lo show di Daniele Tinti. Cresciuto tra Roma e L’Aquila, classe 1990, si impone al grande pubblico partecipando a diversi programmi comici, tra i quali “Battute?” su Rai 2 e si segnala tra i più brillanti comici della nuova scena di casa nostra. Il suo podcast “Tintoria” su YouTube e Twitch è tra i più seguiti dagli appassionati di stand-up comedy e nel 2021 il suo special è stato distribuito da Amazon Prime Video all’interno della serie “Italian Stand Up”.

Mercoledì inizia invece il trittico di proiezioni di cinema all’aperto. Si inizia con “Non ci resta che vincere” di Javier Fesser, il 27 luglio si prosegue con “Little Miss Sunshine” di Jonathan Dayton e Valerie Faris e si concluderà il 3 agosto con “Smetto Quando Voglio” di Sydney Sibilla. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30, ingresso gratuito. “Fonti di ispirazione” è organizzata da Open Space con la collaborazione di Comune, Pro Loco, Amici del Talento e The Comedy Club.

