La porchetta di Mogliano,

antichissima tradizione:

due giorni per gustarla

EVENTO - Oggi sabato 2 e domani domenica 3 luglio la prima edizione della sagra dedicata al gustoso piatto. L'iniziativa nel parcheggio ex Banca Marche dalle 19

2 Luglio 2022 - Ore 10:17 - caricamento letture

La porchetta di Mogliano ha le sue peculiarità, e viene da un’antichissima tradizione tramandata di generazione in generazione, tradizione che ancora oggi portano avanti con maestria molti produttori nel paese. E’ per promuovere e valorizzare questa squisita tipicità moglianese e lanciarla nel mondo delle sagre che il Comune di Mogliano in collaborazione con l’associazione Pro Mogliano organizza la prima Sagra della Porchetta: due giorni in cui gustare tanti piatti e creazioni gastronomiche a base di porchetta: dai primi agli hamburger, alla tagliata ai raviolini fritti ripieni di porchetta. L’iniziativa si svolgerà oggi sabato 2 e domenica 3 luglio nel parcheggio ex Banca Marche, dalle 19. L’ingresso è gratuito.

Ad allietare la festa spettacoli e tanta musica per due scoppiettanti serate d’estate, questa sera (2 luglio) il coinvolgente spettacolo “90 Mania” del gruppo Mas Flow che farà ballare tutti; mentre domenica 3 luglio in diretta su Multiradio “La storia della musica dance tutta in una notte ‘70 ‘80 ‘90 ’00 “, con i dj Giampy Malvatani, Davide Domenella from Double Dee e Claudio Ricotti e voice Giusi Mi e Febo Conti in una discoteca all’ aperto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA