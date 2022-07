“Donne e uomini

nel Francescanesimo

delle Marche”

MACERATA - E' il titolo dell'incontro di studi organizzato da Unimc a conclusione dell’annuale seminario di formazione in "Storia religiosa e studi francescani" che si sta tenendo in questi giorni ad Assisi. L'appuntamento è per martedì e mercoledì

A conclusione dell’annuale seminario di formazione in “Storia religiosa e studi francescani” che si sta tenendo in questi giorni ad Assisi, martedì e mercoledì, 5 e 6 luglio, l’Università di Macerata ospiterà all’auditorium Unimc in via Padre Matteo Ricci l’incontro di studio “Donne e uomini nel Francescanesimo delle Marche”.

Il seminario è organizzato dalla Società internazionale di Studi francescani, che ha lo scopo di promuovere e agevolare gli studi francescani, chiamando a collaborare studiosi di ogni nazione. I lavori si apriranno martedì alle 9 con i saluti del rettore Francesco Adornato, del direttore del Dipartimento di Studi Umanistici John Francis McCourt, fresco di elezione alla carica di rettore per il prossimo sessennio, e il ministro provinciale dei Frati Minori della Provincia Picena Simone Giampieri.

Interverranno, quindi, docenti di varie università che si esprimeranno su temi relativi al santo di Assisi e al movimento da lui costituito. La partecipazione all’incontro di studio è aperta a tutti gli interessati e l’evento sarà trasmesso anche in streaming sui canali social dell’Ateneo. Info su www.unimc.it. Il seminario residenziale si sposta, quindi, da Assisi a Macerata per il suo evento finale ed è questo uno scambio simbolico di alto valore che va a consolidare il legame da tempo avviato con l’Ateneo maceratese: basti pensare all’intervento dei docenti Unimc, in testa Stefano Pigliapoco, per l’informatizzazione dell’archivio del Sacro Convento di Assisi, oppure al legame particolare con Mauro Gambetti, a lungo custode del monastero. Gli studenti Unimc possono, inoltre, candidarsi ogni estate ai Percorsi Assisi, la Scuola di Alta formazione Interuniversitaria aperta a giovani studenti e professionisti.

