Il dolore per Gianluca Del Papa:

«Un poeta, sensibilissimo»

MACERATA - Il 54enne è stato trovato morto ieri al Sasso d'Italia. Giovedì il funerale a Pedaso. L'editore Alessandro Seri: «Era una persona straordinaria, con uno spiccato talento letterario». La Scuola popolare di filosofia di Macerata: «Ha condiviso con noi la sua cultura, le sue battute, il suo carattere forte, intenso ma sempre autentico». Una ex alunna: «Avrò sempre il ricordo della persona empatica, sensibile e competente che eri». L'ultimo saluto a Pedaso

di Gianluca Ginella

Quell’angolo di poesia non c’è più. È scomparso sotto l’ombra tenue di un piccolo albero piantato al parco del Sasso d’Italia, a Macerata. Un angolo di poesia in cui viveva Gianluca Del Papa, questa l’impressione che si ha sentendo chi conosceva l’insegnante di 54 anni trovato senza vita ieri nell’area verde in fondo a viale Indipendenza.

Oltre al lavoro (insegnava alle medie dell’istituto comprensivo Via Piave di Morrovalle) c’era la passione per la poesia, come ricorda a Cronache Maceratesi l’editore Alessandro Seri: «Gianluca era una persona straordinaria, di una grandissima sensibilità e con uno spiccato talento letterario che lui tendeva costantemente a tenere a freno tenendo un basso profilo, in realtà era un poeta. Aveva questa passione da tanti anni – continua Seri -. Una passione che condivideva con questo gruppo che si chiama “La tribù dalle pupille ardenti”, un progetto di laboratorio di scrittura nato a Macerata intorno al 2003. Fin dai primi anni Gianluca partecipava a questo gruppo, aveva formato la sua passione per la poesia insieme a tutti noi. Condivideva con noi appassionati di poesia a Macerata questa esperienza e alcuni suoi testi erano stati pubblicati all’interno di una antologia, molto belli».

Gianluca Del Papa è stato trovato morto ieri mattina, sdraiato sotto un alberello. In una posizione che fa pensare a qualcuno che sia andato lì per leggere e prendere un po’ di fresco. In base agli accertamenti svolti dalla polizia lì c’era andato la sera di domenica o forse il pomeriggio e poi era stato colpito da un malore, probabilmente un infarto, da quanto trapela. La procura avendo chiaro il quadro di quanto accaduto non ha disposto l’autopsia e ha dato l’ok per fare il funerale.

Che è stato fissato e sarà giovedì a Pedaso (Del Papa è originario di Porto San Giorgio) alle 10,30 nella chiesa santissimi Maria e Pietro. La camera ardente è stata allestita alla Casa del commiato fratelli Roberti a Rubbianello. Del Papa lascia due figli, la mamma Orlanda, due fratelli (Enrico e Giorgio) e la compagna Fabiola.

Oltre al gruppo di poesia, Del Papa frequentava anche la Scuola popolare di filosofia di Macerata che lo ha ricordato così: «Integrante nutriente della nostra Scuola, avventuriero del pensiero e lettore instancabile. La tristezza cade come una pioggia fitta su di noi. Ha condiviso la sua cultura, le sue battute, il suo carattere forte, intenso ma sempre autentico. Troppo presto Gianlù. Avevi tante cose da dirci come stelle ci sono».

Tanti anche i ricordi di Gianluca come insegnante, ne riportiamo un paio per dare l’idea. Adele scrive: «Riposa in pace professore, avrò sempre il ricordo della persona empatica, sensibile e competente che eri e di come spronavi noi ragazzi alle medie a fare sempre del nostro meglio». «Proprio venerdì pomeriggio eri a scuola ad incoraggiare mio figlio per l’orale di terza media, hai avuto sempre una parola giusta per lui, per farlo riflettere nelle sue scelte. Ti ricorderemo per sempre» scrive Maura.

