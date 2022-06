Prima cena sotto le stelle

e inaugurazione del Mountain Solarium:

il weekend nei Sibillini

MONTAGNA - Sia a Frontignano di Ussita che a Pintura di Bolognola la stagione estiva è partita a pieno regime, con tante attività dal trekking, al Bike Park, e al buon cibo da gustare sulle strutture ricettive della zona

Sia a Frontignano di Ussita sia a Pintura di Bolognola, le due più importanti località montane dei Sibillini, la stagione estiva è partita a pieno regime, con tante attività dal trekking, al Bike Park, e al buon cibo che si può gustare sulle strutture ricettive della zona. Francesco Cangiotti, ceo della società Funivie Bolognolaski che gestisce entrambe le località turistiche racconta le attività e le iniziative previste per questo fine settimana.

«Partendo da Bolognola, come tutti i fine settimana di giugno, sarà operativo il nostro noleggio E-bike. Pintura, infatti, rappresenta un’ottima base di partenza per bellissime e panoramiche escursioni sia a piedi sia in bicicletta adatte un po’ a tutti i livelli. Sicuramente le biciclette elettriche abbinate ai percorsi consigliati dalla nostra guida, o a tour personalizzati con la guida stessa, faranno al meglio apprezzare i panorami e le bellezze di queste montagne. Sia sabato che domenica sarà aperto anche lo Zchalet, che con la sua bellissima terrazza esterna è la sosta ideale dopo una passeggiata o per godersi un po di tintarella in quota. Proprio allo ZChalet sabato sera si svolgerà la prima cena sotto le stelle della stagione estiva. Abbiamo scelto questa data in occasione della tradizionale usanza dell’acqua di San Giovanni che verrà rievocata, dal nostro amico pranoterapeuta Fabrizio Cacchiarelli, che prima della cena ne spiegherà la storia e i suoi benefici».

«Sull’altro versante dei Sibillini, a Frontignano di Ussita, dopo anni di stop dovuto al sisma, hanno riaperto gli impianti di risalita – continua Cangiotti -. Nel nostro progetto gestionale avevamo promesso di far lavorare la stazione a 360 gradi destagionalizzando l’offerta turistica e da questa stagione si è iniziato. Abbiamo fatto un grande lavoro di restyling della bike area che sta attirando parecchi bikers non solo dalle Marche ma anche dalle regioni vicine e nei prossimi anni punteremo a diventare la più importante del centro Italia. Il Bike Park, che comprende una serie di trail di vari gradi di difficoltà, è servito dalla seggiovia quadriposto, che in soli cinque minuti trasporta sia i bikers sia i pedoni dalla base della stazione, dove sono presenti i parcheggi, ai 1.550 metri del rifugio saliere Mountain Lounge. Proprio per ampliare la bike area, viste le tante piste che scendono fino in centro ad Ussita e che permetterebbero di effettuare un dislivello di oltre 700 metri, stiamo lavorando assieme anche all’amministrazione comunale e la Contram per poter garantire un servizio navetta almeno nei fine settimana che dal paese colleghi la partenza della seggiovia, così che potrà essere sfruttata anche la parte bassa del Bike Park. Alla partenza della seggiovia è presente un attrezzato noleggio bike, e tutti i fine settimana, oltre ai tour guidati che vengono organizzati, sono a disposizione anche istruttori per seguire anche i più piccoli sul campo scuola».

«Un nostro punto di forza è quello di avere in quota una struttura moderna e confortevole, dove anche chi non va in bicicletta ma vuole passare qualche ora in tranquillità con un bellissimo panorama sui Monti Sibillini può farlo – prosegue il ceo di Bolognolaski -. Proprio sul saliere inauguriamo da questo fine settimana il nostro Mountain Solarium, una bellissima terrazza panoramica, allestita con lettini, doccia esterna e vasca idromassaggio Jacuzzi. Quest’area sarà un settore esclusivo del rifugio e verrà usufruita su prenotazione solo da un numero più limitato di utenza, proprio per garantire relax e confort. Dopo le 18.30, invece, la terrazza, che gode di uno spettacolare tramonto, sarà aperta a tutti anche a chi non ha prenotato per godersi quindi l’aperitivo serale al calar del sole. Ricordo che la seggiovia sarà aperta tutti i fine settimana di giugno e luglio dalle 9.30 alle 20 e in questo periodo verranno organizzate varie serate e cene in quota con salita in seggiovia al tramonto e discesa notturna sotto le stelle, poi dal 24 luglio al 5 settembre la stazione sarà aperta tutti i giorni anche durante la settimana».

Per tutte le info e gli eventi visitare i siti www.frontignano360.it – www.bolognolaski.it.

