Prende a martellate la moglie

e poi si toglie la vita

FILOTTRANO - La tragedia questa mattina poco dopo l'alba, la donna è stata trasportata a Torrette. L'uomo si è impiccato nel casolare della ditta in cui lavorava

20 Giugno 2022 - Ore 14:07 - caricamento letture

Tragedia poco dopo l’alba in un’abitazione a Filottrano, una donna è stata presa a martellate dal marito: l’uomo è stato poi trovato impiccato nel casolare della ditta in cui lavorava. Stando alle prime informazioni emerse, e in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Filottrano e della Compagnia di Osimo intervenuti sul posto, il dramma si sarebbe consumato in casa intorno alle 6,30.

La coppia, entrambi moldavi, avrebbe litigato e l’uomo avrebbe aggredito lei colpendola più volte con un martello gommato alla testa. Le urla della donna uscita di casa per cercare aiuto, hanno svegliato vicini e residenti che hanno immediatamente chiamato il 112 vedendola sanguinare al capo. Sul posto è accorsa l’ambulanza con la medicalizzata di Jesi.

Viste le gravi condizioni in cui versava la donna, rimasta sempre cosciente, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, alzatasi in volo da Torrette e atterrata a Filottrano. L’équipe medica ha trattato la donna, di professione badante, sul posto trasportandola poi con l’eliambulanza, in gravi condizioni, all’ospedale di Torrette. Il marito della donna, un 51enne, si è invece dato alla fuga. L’uomo è stato però rintracciato dai carabinieri più tardi, all’interno di un casolare in via Circumaglio, a circa 3 chilometri dall’abitazione di via Santa Maria, dove lavorava e nel quale si è tolto la vita impiccandosi. La causa che ha portato l’uomo a prendere a martellate la moglie, sembrerebbe essere dovuta al fatto che lei voleva separarsi.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA