RIPE SAN GINESIO - Il sindaco Paolo Teodori sul primo evento dell'estate in programma sabato 18 alle 21.30: «Avere un luogo del genere stimola la ricerca di ospiti che siano di primo piano e all'altezza di una location tanto bella»

di Michele Carbonari

Mancano pochi giorni al primo appuntamento estivo di Ripe San Ginesio. Nell’affascinante arena “La Cava”, sabato 18 giugno a partire dalle 21.30, il giornalista Sky Fabio Caressa dialogherà di calcio con Alver Torresi. Oltre a tre associazioni, dietro l’organizzazione dell’evento in pole position il Comune e il sindaco Paolo Teodori. «Siamo immersi totalmente nella preparazione. Nei paesi borghi c’è questa complicità, altrimenti da soli non si va lontano – esordisce il primo cittadino -. L’arrivo di personaggi importanti crea entusiasmo, specialmente in una realtà come la nostra. La gente si sente gratificata anche nel dare una mano per la buona riuscita dell’iniziativa. C’è soddisfazione anche da parte mia, che un paese così piccolo si possa permettere personaggi così grandi. Abbiamo uno spazio importante che merita di accogliere queste figure. Avere un luogo del genere stimola la ricerca di ospiti che siano di primo piano e all’altezza di una location tanto bella».

Per sabato tutto sarà pronto e ogni dettaglio è curato nel migliore dei modi. «Il lavoro è molto importante – prosegue il sindaco di Ripe San Ginesio -. A partire dalla sistemazione della cava, uno spazio grande che necessita di cura e manutenzione. La promozione, che è un aspetto che va seguito e porta via tante risorse. Poi c’è il discorso dei contatti e dei biglietti. Questa settimana è dedicata agli inviti. Di conseguenza l’organizzazione per raggiungere ognuno il suo posto tramite accompagnatrici e accompagnatori. Il tutto grazie alla collaborazione delle tre associazioni: pro loco, squadra di calcio e compagnia teatrale.

Fabio Caressa inaugurerà gli appuntamenti di giugno. Infatti, venerdì 24 sarà la volta del Doppiatore Marchigiano, mentre sabato 25 di Vincenzo Mollica. «Il primo, noto giornalista di Sky, è stato un nome proposto dalla società sportiva. È stato abbastanza facile: un personaggio popolare ha messo d’accordo subito tutti. Dovrebbe mandarci un video promozione della serata, anticipando gli argomenti di cui parlerà: la coppa europea della Roma, lo scudetto del Milan, la Nazionale e magari qualche bomba di calciomercato – conclude Paolo Teodori -. Invito tutti a venire all’arena La Cava, un ambiente molto grande che garantisce anche sicurezza. Sono giornate molto calde, quindi invito le persone a venire a Ripe per godersi questo spettacolo, al fresco. In un luogo con una dimensione più tranquilla dove si respirano dei ritmi più lenti. Potrebbe essere una bella esperienza. È un’occasione per rapportarsi con questi piccoli paesi, che hanno un ritmo diverso rispetto alle città intasate e molto movimentate».

