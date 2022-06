Le storie sportive di Fabio Caressa

all’arena “La Cava” di Ripe San Ginesio

CALCIO - Sabato 18 giugno alle 21,30 la serata in compagnia del giornalista di Sky

9 Giugno 2022 - Ore 11:57 - caricamento letture

Partenza con il botto per l’estate di Ripe San Ginesio. Ad aprire il cartellone degli eventi programmati nel suggestivo borgo medievale della Valle del Fiastra sarà Fabio Caressa sabato 18 giugno alle 21,30. Il notissimo giornalista sportivo e telecronista di Sky, nell’incantevole location dell’Arena “La Cava”, assieme al conduttore della serata Alver Torresi, delizierà il pubblico con la sua inimitabile verve e con la sua innata competenza facendo un excursus sui principali temi della stagione calcistica appena archiviata, senza dimenticare le imprese epiche della Nazionale e delle squadre di club alle quali ha assistito, raccontandone le gesta con espressioni divenute un vero e proprio marchio di fabbrica per tutti coloro che amano il calcio.

Il trionfo del Real Madrid e, soprattutto, di Carlo Ancelotti in Champions League, la gioia della Roma e la commozione dell’infinito Mourinho per il successo in Conference League, il pathos di un campionato deciso all’ultima giornata con lo scudetto tornato a Milanello dopo 11 anni, l’Italia di Mancini e la linea verde alla quale verrà affidata la risalita, le mille incognite di un mondiale come Qatar 2022 e le ripercussioni sui campionati nazionali sono solo alcuni degli argomenti che saranno trattati assieme al padrone di casa del club più esclusivo della domenica calcistica. «Siamo orgogliosi di ospitare il numero uno dei giornalisti sportivi italiani nella nostra affascinante Arena – dichiara il sindaco di Ripe San Ginesio, Paolo Teodori – per una serata dedicata non solo ai calciofili incalliti, ma ad un pubblico più vasto, poiché per noi italiani il calcio è qualcosa di più di un semplice sport». La serata è organizzata dal Comune di Ripe San Ginesio, in collaborazione con asd Ripe San Ginesio, Pro Loco, Compagnia Dialettale “Leonina”. Biglietti in vendita su www.ciaotickets.com e presso i rivenditori autorizzati. Info al numero 0733 500102.

© RIPRODUZIONE RISERVATA