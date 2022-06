Patologie della tiroide,

ambulatorio mobile in piazza

CIVITANOVA - Prevenzione a cura dell'Ant, ecografie gratuite il 12 e 13 luglio

Dopo due anni di interruzione dovuta alla pandemia da Covid, l’Ant torna ad occuparsi di prevenzione. Lo fa in due giornate (per un totale di 48 ecografie) dedicate al “Progetto tiroide”, sostenute economicamente dal Banco Marchigiano e patrocinate dal Comune, che consentiranno, a chi ne farà richiesta, di prenotarsi per un’ecografia gratuita.

L’esame ecografico della tiroide ha un notevole valore potendo permettere di identificare iniziali alterazioni della funzionalità tiroidea e prima fra tutto la ridotta produzione di ormoni (ipotiroidismo) correggibile con la terapia medica sostitutiva, ma soprattutto potrà contribuire ad eseguire una diagnosi precoce dei tumori maligni. L’Ant che si occupa di cure domiciliari gratuite ai malati di tumore, ma anche di prevenzione, ringrazia il Banco Marchigiano, il Comune e tutti coloro che, nel tempo, le hanno dato il loro sostegno.

