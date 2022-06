Macerata-Loreto, si parte dallo Sferisterio

Cambia il percorso del pellegrinaggio

FEDE - Le modifiche a sosta e viabilità nel capoluogo in occasione della 44edizione dell'evento in programma sabato 11 giugno

8 Giugno 2022 - Ore 14:18 - caricamento letture

In vista del 44esimo Pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto, che si svolgerà sabato 11 giugno, con partenza dallo Sferisterio dove, alle 20,30, si svolgerà la celebrazione della Santa Messa che darà avvio alla manifestazione, richiamando numerosi partecipanti fin dalle prime ore del pomeriggio, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la viabilità nelle zone interessate dal passaggio del corteo.

Il pellegrinaggio, che partirà alle 22 circa dallo Sferisterio e seguirà un percorso diverso rispetto agli ultimi anni. Infatti, partendo da piazza Nazario Sauro si muoverà lungo via Maffeo Pantaleoni, via della Pace, contrada Alberotondo, SP 101 Potentina, per proseguire poi verso Montelupone. Per informazioni i cittadini possono rivolgersi al Comando della Polizia locale chiamando il numero 0733.256346.

Il provvedimento prevede fino a lunedì 20 giugno in piazza Strambi: autorizzazione alla sosta negli spazi riservati ai residenti zona A, dalle ore 8 alle 23, per 6 veicoli al servizio del pellegrinaggio muniti di Pass per esigenze di carico e scarico.

Per sabato 11 giugno, invece, stabilisce:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE SEGUENTI STRADE: viale Trieste, dall’intersezione con viale Don Bosco fino a piazza Nazario Sauro, ambo i lati, dalle ore 16 fino alle 23; piazza Nazario Sauro, su tutta la piazza, dalle ore 16 fino alle ore 23, eccetto veicoli di polizia/soccorso e autorizzati; piazza Mazzini, tutta la piazza, dalle ore 16 fino alle ore 23 eccetto veicoli autorizzati con apposito “pass pellegrinaggio”; viale Diomede Pantaleoni, sull’area di carico e scarico adiacente l’emiciclo lo Sferisterio dalle ore 16 fino alle ore 23; via Santa Maria della Porta, da via Basily fino a via Lauro Rossi, dalle ore 16 fino alle ore 23; via Lauro Rossi, da via Santa Maria della Porta fino a via Ciccarelli, dalle ore 16 fino alle ore 23; via Ciccarelli, dalle ore 16 fino alle ore 23; via Maffeo Pantaleoni, tutta la via e ambo i lati, dalle ore 19 fino al termine del passaggio del Pellegrinaggio; via della Pace, tutta la via e ambo i lati, dalle ore 19 fino al termine del passaggio del Pellegrinaggio; via Carducci, ambo i lati da corso Cairoli fino a via Merelli, dalle ore 18 fino alle ore 23; via Fonte Maggiore, dalle ore 18 fino alle ore 23.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL TRAFFICO NELLE STRADE DEL CENTRO STORICO dalle ore 18 fino alle ore 23: via Don Minzoni nel tratto a scendere da via Zara: divieto di transito, eccetto veicoli dei residenti zona A, dei veicoli diretti alla curia vescovile con “Pass” e dei veicoli di polizia e soccorso; via Santa Maria della Porta tratto dalla “Cocolla” a via Basily: inversione del senso di marcia, da via Padre Matteo Ricci fino a via Basily, con direzione obbligatoria dritto per i veicoli in uscita da via Gioberti, verso via Santa Maria della Porta – piazza Vittorio Veneto e direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita da via Padre Matteo Ricci verso via Santa Maria della Porta – piazza Vittorio Veneto, eccetto per i veicoli di polizia e soccorso; via Lauro Rossi: divieto di transito, eccetto veicoli di polizia e soccorso, veicoli con “pass pellegrinaggio autorizzati alla sosta in piazza Mazzini e veicoli dei residenti in via Lauro Rossi (tratto senza sbocco); via P.M. Ricci: divieto di transito, eccetto veicoli dei residenti, veicoli di polizia e soccorso e veicoli con “pass pellegrinaggio”; divieto di transito su Porta Picena (uscita da piazza Mazzini) con sbarramento mobile e deviazione del traffico veicolare (solo autovetture) in uscita da piazza Mazzini su via Crispi, via del Convitto, viale Trieste a eccezione dei veicoli di larghezza superiore a metri 2 e/o altezza superiore a metri 2,50 (dimensioni massime per l’uscita da Porta Convitto); l’uscita dal centro di questi ultimi veicoli sarà eventualmente regolamentata in condizioni di sicurezza dal personale della Polizia locale in servizio; sospensione temporanea della ztl in via Crispi e via del Convitto con disattivazione del controllo elettronico in uscita da Porta Convitto dalle ore 18 alle 24.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL TRAFFICO NELLE STRADE FUORI DAL CENTRO STORICO dalle ore 18 fino alle ore 23: viale Trieste: divieto di transito dall’intersezione con viale Don Bosco, eccetto bus al servizio del pellegrinaggio, dei bus APM, dei veicoli al servizio del pellegrinaggio che espongono l’apposito pass e dei veicoli di polizia e soccorso; viale Diomede Pantaleoni: divieto di transito, con sbarramenti fissi o mobili in piazza N.Sauro e deviazione del traffico verso via Maffeo Pantaleoni; il traffico diretto in centro sarà deviato sul percorso: via Maffeo Pantaleoni, Borgo San Giuliano, viale Leopardi, Rampa Zara; via Maffeo Pantaleoni: direzione obbligatoria a destra valido per i veicoli che circolano in direzione centro, eccetto veicoli di massa a p.c. superiore a 3,5 t.; via Della Pace: direzione obbligatoria a destra verso borgo San Giuliano valido per i veicoli che circolano in direzione centro, eccetto veicoli di massa a p.c. superiore a 3,5 t.; borgo San Giuliano: direzione obbligatoria dritto all’intersezione con via M. Pantaleoni; dare precedenza, valido per i veicoli provenienti da via Pace a salire, in prossimità dell’intersezione con via Maffeo Pantaleoni, con temporaneo oscuramento del segnale di “fermarsi e dare precedenza” per i veicoli provenienti da quest’ultima via; via San Michele: direzione obbligatoria a destra per chi si immette in b.go San Giuliano; viale Pancalducci: divieto di transito dalla rotatoria con via Braccialarghe verso corso Cairoli, eccetto veicoli diretti in via Severini, nel centro storico, nel quartiere Pace, al servizio dei disabili che espongono l’apposito contrassegno e veicoli di polizia e soccorso; via Severini: direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita da via Severini su via Pancalducci, eccetto veicoli diretti nel centro storico, nel quartiere Pace, al servizio dei disabili che espongono l’apposito contrassegno e veicoli di polizia e soccorso; via Aleandri: direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita da via Aleandri su via Severini, eccetto veicoli diretti nel centro storico, nel quartiere Pace, al servizio dei disabili che espongono l’apposito contrassegno e veicoli di polizia e soccorso; via Gigli: direzione obbligatoria a destra verso via Pancalducci all’intersezione con corso Cairoli, eccetto veicoli diretti nel centro storico, nel quartiere Pace, al servizio dei disabili che espongono l’apposito contrassegno e veicoli di polizia e soccorso; corso Cairoli: direzione obbligatoria a sinistra verso via Carducci, per i veicoli provenienti dalla direzione di marcia via Pancalducci, eccetto veicoli diretti nel centro storico, nel quartiere Pace, al servizio dei disabili che espongono l’apposito contrassegno e veicoli di polizia e soccorso; via della Nana: direzione obbligatoria a destra verso via Carducci, per i veicoli in uscita da via della Nana, eccetto veicoli diretti nel centro storico, nel quartiere Pace, al servizio dei disabili che espongono l’apposito contrassegno, di polizia e soccorso; via Pannelli: divieto di transito da via della Nana fino a viale Trieste.

Dalle ore 21 fino alle ore 23: via Fonte della Quercia: divieto di transito all’incrocio con la SP 101 potentina via delle Partigiane incrocio SP 101 Potentina: divieto di transito (i veicoli diretti verso il centro-città invertiranno la marcia in via delle Partigiane con ausilio del personale ASA); via Fonte della Quercia: divieto di transito all’incrocio con la SP 101 potentina, via delle Partigiane incrocio SP 101 Potentina: divieto di transito (i veicoli diretti verso il centro-città invertiranno la marcia in via delle Partigiane con ausilio del personale ASA).

Interruzione del transito degli autobus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano: dalle ore 18 sarà vietato il transito in viale Diomede Pantaleoni anche agli autobus del trasporto pubblico; tutti gli autobus in circolazione in corso Cairoli saranno deviati verso via Carducci ad eccezione di quelli diretti verso la SP 101;

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, per il tempo necessario al passaggio in sicurezza del pellegrinaggio, sulle strade del comune di Macerata interessate, in base alle oggettive necessità. Durante il periodo di sospensione totale della circolazione stradale i veicoli dei residenti diretti al centro storico e al quartiere Pace, provenienti da via Pancalducci potranno seguire il percorso via Braccialarghe, via San Francesco, via Mattei, via Tucci, galleria delle Fonti, contrada Fontezucca, via Murri, via Fontemaggiore, via San Michele, borgo San Giuliano. Durante il periodo di sospensione totale della circolazione stradale i veicoli dei residenti diretti al centro storico e al quartiere Pace, provenienti da via Beniamino Gigli potranno seguire il percorso corso Cairoli, via Carducci, viale Don Bosco, via Alighieri, via Mattei, via Tucci, galleria delle Fonti, contrada Fontezucca, via Murri, via Fontemaggiore, via San Michele, borgo San Giuliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA