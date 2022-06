Nicola, morto a 12 anni:

gli sarà intitolata

la palestra del “Lucatelli”

TOLENTINO - La proposta era stata fatta dalla dirigente scolastica Mara Amico, su richiesta degli studenti e compagni. Il piccolo ha perso la vita in un incidente d'auto il 19 settembre dello scorso anno a Urbisaglia

1 Giugno 2022 - Ore 15:53 - caricamento letture

Palestra dell’istituto comprensivo Lucatelli di Tolentino sarà intitolata a Nicola Scisciani, lo studente di 12 anni nella scuola, morto il 19 settembre 2021 in un incidente d’auto a Urbisaglia, lungo la provinciale 131, che dall’Abbadia di Fiastra conduce a Mogliano, mentre era in auto con il fratello e due cugini.

Lo annuncia l’amministrazione comunale di Tolentino in una nota. «All’interno del plesso scolastico Giuseppe Lucatelli, in viale Giovanni Benadduci, ci sono due palestre, la prima delle quali realizzata negli anni Sessanta del Novecento. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Mara Amico, in relazione a una richiesta degli studenti, ha proposto all’amministrazione di intitolare la struttura a Nicola Scisciani, nato a San Severino il 26 dicembre 2008, residente dalla nascita a Tolentino e studente dell’istituto – prosegue la nota -. La Giunta, ritenuto opportuno che effettivamente la struttura di cui si tratta possa essere intitolata a Nicola Scisciani, che era impegnato in ambito sportivo (aveva giocato a calcio con gli Oratori Riuniti a Tolentino) e nello scoutismo e che da insegnanti, amici e adulti era descritto come educato, dolce e altruista, ha deliberato esprimendo parere favorevole all’intitolazione della prima palestra scolastica del “Giuseppe Lucatelli” a Nicola Scisciani». Nicola, 12 anni, il 19 settembre del 2021 aveva perso la vita mentre era in auto con il fratello, una cugina e un cugino che era al volante. La vettura era uscita di strada mentre andava in direzione di Mogliano e si era schiantata contro una pianta. I soccorsi erano stati immediati. Nicola era gravissimo e gli operatori del 118 avevano chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Purtroppo però il 12enne si era spento prima che potesse essere caricato sul velivolo per un disperato tentativo di salvargli la vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA