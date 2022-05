Biumor, ecco il “Comedy Report”:

un premio dedicato

alle nuove forme di comicità

TOLENTINO - Dopo aver annunciato il tema del festival “La nostalgia”, Popsophia e l’amministrazione comunale sono al lavoro per realizzare le grandi novità che accompagneranno l'anniversario della decima edizione

Molte le sorprese che il festival dell’umorismo ha in programma per novembre 2022: un’edizione evento di Biumor, il festival che ha offerto, nell’anno di sosta dalla Biennale dell’Umorismo con il suo prestigioso sessantennale concorso dedicato alla vignetta e alla grafica, l’opportunità di un approfondimento filosofico sul tema della risata, della satira e della comicità. Nel 2013 infatti, per la prima volta al Castello della Rancia, Biumor aveva riunito filosofi e pensatori per riflettere attorno al tema “Oppure ridi”.

A dieci anni dalla prima edizione del festival l’Amministrazione Comunale di Tolentino ha deliberato il potenziamento della manifestazione con una importante novità. Nasce ora il “Comedy Report”, il premio dedicato alle nuove forme di umorismo legate ai video e ai nuovi media. La giuria, composta da registi, scrittori, giornalisti, intellettuali, avrà il compito di selezionare nel panorama nazionale le migliori espressioni dell’umorismo applicato al cinema, alle serie tv, ai cortometraggi. Largo spazio anche alle forme di comunicazione legate ai social, da Tiktok ai Meme.

Verranno individuati i prodotti culturali più interessanti e premiati con un riconoscimento in denaro insieme alle espressioni di comicità più originali e umoristiche del 2022, in linea con le finalità della Biennale. Con altrettanto impegno verranno ricompensate le migliori produzioni di umorismo selezionate nel panorama cittadino e regionale tra le creazioni delle nuove generazioni marchigiane.

«Lo scopo del premio Comedy Report è quello di integrare la storica manifestazione della Biennale dell’Umorismo, che rappresenta un pilastro anche a livello internazionale e che cresce ogni anno, con nuovi linguaggi – ha detto il direttore artistico del festival Evio Hermas Ercoli – Se da un lato infatti la Biennale rimane ancorata alle sue origini con le espressioni artistiche: pittoriche, digitali, scultoree e alla grafica e vignetta, il premio “Comedy Report” di Biumor vuole essere il figlio 2.0 che legge il presente per interpretare il futuro della satira e della comicità attraverso l’interpretazione di nuovi strumenti come il video. Da tempo ormai infatti i social network sono divenuti, da strumenti di condivisione e contatto, sempre più veicoli di trasmissione di nuove forme di comunicazione legate alle immagini e ai video. Ma anche il linguaggio del cinema, delle serie tv, delle web series o la creazione di meme creati appositamente allo scopo di stupire e divertire l’osservatore digitale, possono dirci molto di come sta evolvendo il nostro sentire».

