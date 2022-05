Piazza Leopardi gremita

di “quattro zampe alla riscossa”

RECANATI - Sfilata canina ganizzata dall’associazione Animals Mago Ranch di Cingoli e dal servizio sgambatoio della cittadinanza attiva del comune leopardiano: oltre quaranta gli iscritti giunti anche da fuori regione

La piazza di Recanati gremita di amanti degli animali e tante code scodinzolanti nonostante il gran caldo, nella giornata tutta dedicata a loro, ai “quattro zampe alla riscossa” organizzata dall’associazione Animals Mago Ranch di Cingoli e dal servizio sgambatoio della cittadinanza attiva di Recanati. «Emozionanti le esibizioni dei cani eroi dell’unità cinofila da ricerca e soccorso di Jesi e dell’associazione “Il mio labrador” con i cani da assistenza disabili di Treia, un’imperdibile occasione di sensibilizzazione sul prezioso servizio che svolgono cani e conduttori con impegno e dedizione – si legge nella nota -. Un ampio spazio è stato dedicato alla sfilata dei cani dei canili che cercano casa, un’irrinunciabile occasione e opportunità per promuovere, sensibilizzare e incentivare l’adozione dei cani, magari non più giovanissimi per fare in modo che il canile non diventi la loro prigione a vita».

Più di quaranta iscritti, giunti anche da fuori regione, hanno partecipato alla sfilata canina aperta a tutti suddivisi in quattro categorie “Bon ton”, “Ogni scarrafone…”, “Il più simpatico” e “Nonno sprint”. Giudicati dalla giuria, sono stati assegnati ricchi e originali premi ai vincitori ma anche tutti i partecipanti hanno ricevuto diversi utili e golosi premi per i propri amici a quattro zampe. «Insomma – prosegue la nota – una giornata bellissima all’insegna della cinofilia amatoriale, che sicuramente ha saputo coniugare alcuni dei principali aspetti per una buona gestione, cura, amore e rispetto dei cani, amici da sempre e per sempre dell’uomo, impreziosita dall’ottimo intrattenimento della presentatrice Selena Abatelli, fondatrice della “Fattoria dei sogni” di Jesi. Un ringraziamento sincero alla Nutrix Più, sponsor mangimistico della manifestazione, alle attività nostre amiche e ai partecipanti che hanno contribuito alla raccolta fondi in favore degli animali in difficoltà, ai giudici, a tutti i volontari che hanno partecipato alla riuscita della manifestazione ed alla città di Recanati per l’accoglienza – conclude la nota -. Tutte le foto e i video della manifestazione verranno pubblicati sulla pagina Facebook di “Animals Mago Ranch”, un modo per rivivere insieme le grandi emozioni di ieri».

