“Notte europea dei musei”,

musica folk a Mogliano

L'APPUNTAMENTO domani, sabato, alle 21,30 nella piazzetta davanti al Masm-Museo arte sacra. Ad esibirsi il gruppo Metrika con interferenze poetiche a cura di Simone Sanseverinati

13 Maggio 2022 - Ore 16:00 - caricamento letture

Domani, sabato, alle 21,30 nella piazzetta davanti al Masm-Museo arte sacra (vicolo Boninfanti, 6) si terrà un concerto di musica folk del gruppo Metrika (R. Romagnoli e A. Marzioli) con interferenze poetiche a cura di Simone Sanseverinati. L’iniziativa è fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, Assessorato alla cultura, e la ProMogliano.

L’occasione è la “Notte europea dei Musei” nell’ambito del “Grand tour dei Musei” promossi dall’Assessorato alla cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche cultura, in collaborazione con il Mic, dal titolo “Il potere dei musei – la forza dei musei nella crescita della comunità”. La serata inizierà all’aperto, al chiar di luna, con l’ascolto di alcuni brani fra i più suggestivi del repertorio folk proposto da due giovani musicisti, intervallati nella loro esibizione dalla lettura di alcuni frammenti poetici da parte di Simone Sanseverinati. A seguire, in notturna, visita al Museo alla scoperta di alcuni piccoli segreti delle opere esposte, fra le quali la celebre tela di Lorenzo Lotto. Ingresso gratuito. «Nell’aderire a questa iniziativa il Comune vuol dare un segnale chiaro di apertura verso il turismo interessato alla cultura e ai capolavori d’arte di cui i nostri centri sono scrigno. È l’occasione per apprezzare gli scorci in notturna del borgo ed approfittare dei richiami enogastronomici del luogo», si legge in una nota.

