“Narrazioni trasversali”,

in mostra le fotografie di comunità

PIEVE TORINA - L'inaugurazione dell'esposizione realizzata dal fotografo Claudio Colotti domenica alle 11 nel piazzale Sae grazie al progetto Logusti

13 Maggio 2022 - Ore 16:05 - caricamento letture

Domenica mattina Pieve Torina ospiterà l’inaugurazione della mostra fotografica “Narrazioni trasversali” realizzata dal fotografo Claudio Colotti all’interno del progetto Logusti.

Alle 11, nel piazzale Sae, il sindaco Alessandro Gentilucci saluterà i convenuti presentando dodici gigantografie che sono state montate in diverse aree del paese: «Scatti di comunità li abbiamo chiamati, perché raccontano le persone e i luoghi della nostra martoriata terra, ma anche scatti di resilienza, di volontà di ripartenza, di desiderio di futuro. Abbiamo accolto Logusti – prosegue il sindaco Gentilucci – interpretando la fotografia come spunto per tornare insieme a fissare lo sguardo su spazi che sentiamo appartenerci, come la piazza, e per ricreare una memoria condivisa attraverso l’archivio degli scatti di famiglia. Non solo, queste fotografie possono diventare motivo per conoscere il territorio come testimonia la presenza di alcuni blogger e influencer che sono venuti in visita proprio in questi giorni a Pieve Torina apprezzando soprattutto il percorso delle acque». Domenica le foto saranno interpretate e rese vive grazie alle parole di Fabio Bonso di Ruvido Teatro. Poi, dopo una degustazione offerta dalla Varnelli, partner del progetto, si proseguirà con la visita alla mostra itinerante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA