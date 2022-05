Bevono, guidano e addio patente

Tre denunciati, un quarto multato

CONTROLLI dei carabinieri sulla costa. Nei guai anche un 48enne trovato con la cocaina in auto. Identificate 175 persone

13 Maggio 2022 - Ore 16:27 - caricamento letture

Alzano il gomito e si mettono alla guida dell’auto: tre denunciati per un tasso di alcol nel sangue oltre due volte il limite (qualcuno di loro ha sfiorato i 2 grammi per litro a fronte del limite di 0,5). Sono tutti finiti nella rete dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Civitanova. In azione il Nucleo operativo e radiomobili e i militari dei comandi di Civitanova, Porto Potenza, Montelupone, Porto Recanati.

I militari si sono posizionati in diverse zone ritenute nevralgiche. Quattro le persone che sono state trovate con un tasso di alcol nel sangue superiore al limite. Tre di loro avevano valori tra 1,14 grammi per litro e 1,94 Grammi per litro e sono stati denunciati. Il quarto aveva un tasso più basso, 0,8 grammi per litro, e ha preso 543 euro di multa. A tutti è stata sospesa la patente. Un 48enne di Porto Recanati è stato invece fermato alla guida con in auto 4 dosi di cocaina (4 grammi), un bilancino di precisione, di cui ha cercato invano di disfarsi durante il controllo. L’uomo è stato denunciato per spaccio. In totale i carabinieri hanno identificato 175 persone e controllato 98 veicoli. Sono state accertate 23 violazioni al codice della strada, principalmente per mancato uso delle cinture, uso di cellulare alla guida, mancata revisione o copertura assicurativa. C’è poi stata una 45enne salentina fermata mentre girava per le vie del centro civitanovese, nonostante fosse destinataria di foglio di via obbligatorio. Stesso discorso per un cittadino straniero rintracciato ieri a Montelupone. Non poteva trovarsi lì perché aveva il foglio di via da quel comune. Entrambi sono stati denunciati per inosservanza del provvedimento dell’autorità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA