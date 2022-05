Mostra mercato di piante e fiori

lungo corso Cairoli

MACERATA - Il 22 maggio si svolgerà la manifestazione organizzata dal Comune

12 Maggio 2022 - Ore 16:43 - caricamento letture

Il giardino sarà di casa in corso Cairoli il 22 maggio. La manifestazione “Expò Giardino Macerata” organizzata dal comitato festeggiamenti de Le Casette con il patrocinio dell’assessorato all’Ambiente, guidato da Laura Laviano, che ne supporta anche l’organizzazione, proporrà fiori, piante e tutto il necessario per la coltivazione. «Stiamo dando sostegno alle attività commerciali promuovendo manifestazioni del tutto nuove – dice l’assessore Laviano -, di ampio respiro, che possano coinvolgere l’intera cittadinanza. In occasione di questa mostra mercato di fiori, piante e accessori da giardino vogliamo lanciare una proposta a tutti i cittadini, quella di abbellire i propri balconi e le proprie finestre. Con questa manifestazione vogliamo dare ancor più risalto alla festa della famiglia alla quale Expo Giardino parteciperà abbellendo il palco dove domenica pomeriggio si terrà la messa». L’assessore spiega che da un lato l’obiettivo è favorire la visibilità delle ditte espositrici del settore, vivaisti, ditte di giardinaggio, aziende di attrezzature e accessori per giardino, di piccolo artigianato, prodotti di erboristeria, oggettistica in legno, terrecotte, prodotti naturali e biologici, dall’altro è dare visibilità alle attività commerciali del quartiere e al coinvolgimento della cittadinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA