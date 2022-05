Frontale in superstrada,

chiuso lo svincolo a Sforzacosta

MACERATA - Due le auto coinvolte sulla rampa d'accesso in direzione monti, altrettanti i feriti al pronto soccorso

5 Maggio 2022 - Ore 17:45 - caricamento letture

AGGIORNAMENTO DELLE 19 – E’ stato riaperto da poco lo svincolo di Sforzacosta, in ingresso direzione monti, dove alle 17 si era verificato un frontale tra due auto con altrettanti feriti.

***

Frontale in superstrada: chiuso lo svincolo di Sforzacosta a Macerata. L’incidente si è verificato poco prima delle 17 sulla rampa d’accesso della Statale 77 direzione monti. A scontrarsi due auto, per cause ancora in corso di accertamenti. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia stradale. Due i feriti che sono stati trasferiti in ospedale, le loro condizioni non dovrebbero essere particolarmente preoccupanti. Chiuso al momento l’ingresso della superstrada in direzione monti. Disagi al traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA