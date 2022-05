Villetta svaligiata a Corneto:

spariti gioielli e borse griffate

MACERATA - Il raid messo a segno mentre i proprietari non erano in casa. I carabinieri hanno ritrovato parte della refurtiva abbandonata in una federa. Il bottino è stato quantificato in circa 8mila euro

di Giulia Sancricca

Abitazione svaligiata in contrada Corneto, a Macerata. I ladri sono entrati in azione sabato sera, mentre i proprietari non erano in casa e hanno fatto man bassa di gioielli, bigiotteria, abiti e borse griffate, per un bottino di circa ottomila euro. La scoperta, da parte delle vittime, è avvenuta al rientro, quando hanno subito avvisato i carabinieri che ora indagano sull’accaduto.

Si tratta di una abitazione in via Ballesi, con due appartamenti comunicanti. Mentre quello preso di mira era disabitato al momento del raid, nell’altro c’erano i genitori della vittima. La mamma, già al letto, aveva sentito il rumore di alcuni passi e dell’apertura di armadi e cassetti, ma pensava che fosse la figlia ad essere rientrata e a muoversi in casa. Invece erano i malviventi che stavano mettendo a soqquadro le stanze.

Per entrare in azione i ladri hanno atteso che i proprietari uscissero di casa, poi sono passati per il giardino, dove si sono preoccupati di coprire l’illuminazione affinché non fossero visti da nessuno. L’ingresso nell’appartamento è avvenuto forzando prima la serratura della persiana e poi della finestra della camera da letto. Una volta dentro l’obiettivo era quello di trovare la cassaforte che però non era presente nell’abitazione. La fuga, probabilmente, è avvenuta quando i malviventi hanno sentito arrivare l’auto dei proprietari: allora sono fuggiti dal lato opposto, dove c’è l’ingresso pedonale dell’abitazione.

Sul colpo indagano i carabinieri che domenica mattina avrebbero trovato una federa della camera da letto dell’appartamento con una parte della refurtiva: l’ipotesi è che si tratti degli oggetti che i ladri non hanno ritenuto di valore.

Negli ultimi tempi, non è la prima volta che la contrada viene presa di mira dai ladri: a fine marzo scorso erano stati messi a segno altri tre colpi, mentre uno è andato a vuoto.

