Soldi per foto hot di minorenni:

sotto accusa un 42enne

IN TRIBUNALE - Oggi si è aperto il processo, quattro sarebbero state le vittime. I reati contestati: pornografia minorile e corruzione di minorenne

12 Aprile 2022 - Ore 19:33 - caricamento letture

Pagava minorenni per ottenere foto pedopornografiche: finisce sotto accusa un uomo di Messina. Quattro sarebbero i ragazzi che l’uomo avrebbe adescato tramite Facebook offrendo loro dei soldi (non viene quantificata l’accusa) per ottenere in cambio degli scatti hard. Secondo l’accusa l’uomo, 42enne, avrebbe compiuto atti sessuali alla presenza di minori su Facebook. Inoltre, gli viene contestato di aver pagato 4 ragazzi, che all’epoca dei fatti (era il 2013) avevano intorno ai 17 anni, per ottenere in cambio delle foto in cui mostravano parti intime. L’indagine è stata svolta dalla polizia postale. Oggi si è aperto il processo al tribunale di Macerata. L’imputato deve rispondere di corruzione di minorenne e pornografia minorile.



