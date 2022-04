Sviene in strada,

cadono dallo scooter per evitarla

CIVITANOVA - E' successo lungo il vialetto sud di piazza XX settembre, in due trasportati al pronto soccorso per accertamenti

Donna accusa uno svenimento in strada, per evitarla cadono dallo scooter in sella al quale viaggiavano. E’ successo intorno alle 11,50 a Civitanova, in piazza XX settembre.

La donna ha avuto un mancamento in strada all’altezza del vialetto sud, poco dopo essere scesa dalla sua auto. In quel momento sopraggiungeva uno scooter, il conducente per evitare la persona in mezzo alla strada ha perso il controllo del mezzo che è finito a terra. Immediati i soccorsi, sul posto la polizia locale per accertare la dinamica dell’accaduto e gli operatori dell’emergenza che hanno trasportato la donna e il passeggero dello scooter al pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Nessuna conseguenza per il conducente. Quindici minuti prima il 118 e gli agenti della polizia locale erano intervenuti per un incidente fra due auto in via Civitanova (leggi l’articolo).

