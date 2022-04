Schianto all’incrocio,

due feriti al pronto soccorso

L'INCIDENTE fra via Civitanova e via Sardegna, i conducenti trasportati in ospedale dall'ambulanza

11 Aprile 2022 - Ore 12:58 - caricamento letture

Schianto all’incrocio fra via Civitanova e via Sardegna, due feriti trasportati all’ospedale. E’ successo intorno alle 11,40 a Civitanova, a scontrarsi per cause in corso di accertamento una Fiat Punto e una Seat, veicolo in prova.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e gli operatori dell’emergenza, che hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Civitanova due persone. Le loro condizioni non destano preoccupazione, saranno sottoposti agli accertamenti del caso all’ospedale. Un quarto d’ora dopo, sempre a Civitanova, 118 e polizia locale sono intervenuti per prestare soccorso ad una donna che ha accusato uno svenimento in strada lungo il vialetto sud di piazza XX settembre, e ai due che viaggiavano in sella allo scooter che sono caduti per evitarla (leggi l’articolo).

(Foto di Federico De Marco)

