Lube, doppia trasferta lombarda

Sfide contro Milano e Monza

VOLLEY - Gli uomini Blengini giocheranno domani alle 15.30 al Mediolanum Forum di Assago contro l'Allianz, mentre mercoledì sfida contro contro la Vero Volley

6 Novembre 2021 - Ore 13:39 - caricamento letture

Dopo essere tornata al successo in Campionato grazie al 3-0 interno contro Verona, la Lube Civitanova è in procinto di affrontare la doppia trasferta lombarda. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini sono partiti in mattinata da Civitanova per scendere in campo domani, domenica 7 novembre (ore 15.30 diretta Volleyball TV e Radio Arancia), contro l’Allianz Milano al Mediolanum Forum di Assago nella quinta giornata di andata della Regular Season, mentre mercoledì 10 novembre (ore 20.30 diretta Volleyball TV e Radio Arancia) saranno all’Arena di Monza contro la Vero Volley Monza per l’anticipo dell’undicesimo turno di andata. I campioni d’Italia hanno ridotto a sole 3 lunghezze il ritardo dalla vetta della classifica. Grazie all’affermazione di mercoledì, la Lube si è portata a 7 punti in coabitazione con la Kioene Padova, ma è sesta con un successo in meno dei patavini. L’Allianz Milano, vittoriosa con il massimo scarto in Calabria contro Vibo Valentia, occupa il settimo posto solitario a -1 da veneti e marchigiani. L’obiettivo degli uomini di Roberto Piazza è il sorpasso. Lo staff medico della Cucine Lube continua a monitorare giorno per giorno le condizioni di Osmany Juantorena e Jiri Kovar, entrambi in progressivo miglioramento ma ancora alle prese con i rispettivi fastidi. «Con la vittoria contro Verona ci siamo tolti un peso perché non ci capitava da tanto di perdere tre gare di fila – commenta Robertlandy Simon, centrale Lube – Ora ci attendono due trasferte ravvicinate in Lombardia. Già con Milano ci sarà da soffrire, ma è normale in SuperLega. Anche loro vengono da una bella vittoria e saranno carichi. Non so se saremo al completo, ma chi scenderà in campo darà il massimo».

Dopo la stagione 2020/21 culminata con la vittoria europea della Challenge Cup, la squadra di coach Roberto Piazza, alla terza annata al timone del Club meneghino, affronta la nuova stagione con diverse conferme e altrettante novità. I punti di riferimento sono capitan Matteo Piano, l’esperienza al palleggio di Nicola Daldello, la medaglia olimpica francese Jean Patry, lo schiacciatore Yuki Ishikawa, il libero ex Lube Nicola Pesaresi e i giovani Leandro Mosca e Matteo Staforini. Tra le new entry a disposizione del tecnico figurano un altro campione olimpico come Barthélémy Chinenyeze, centrale ex Vibo, il campione europeo Yuri Romanò, opposto ex Siena, il giovane alzatore neocampione mondiale U21 Paolo Porro (da Modena), ma anche i tre schiacciatori Thomas Jaeschke (da Verona), Matteo Maiocchi (da Reggio Emilia) e Jovan Djokic (dalla Svizzera). «Civitanova è una delle squadre in lotta per lo Scudetto – dice Nicola Daldello, palleggiatore Allianz Milano – In questo momento ha qualche problema fisico, ma vanta atleti di altissimo livello anche in panchina, al punto che sarebbero titolari nella maggior parte delle squadre di Superlega. Per me, soprattutto ora, dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra metà campo, sul nostro livello di gioco e sugli sforzi per raggiungere gli obiettivi. Con la Lube sarà una gara difficile, ma venderemo cara la pelle e faremo di tutto per metterli in difficoltà mantenendo il focus sui nostri progressi».

