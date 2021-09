E’ morto monsignor Luigi Conti:

è stato per dieci anni

vescovo della diocesi di Macerata

LUTTO - Aveva 80 anni, si è spento questa mattina all'ospedale Murri. Il funerale sarà celebrato a Fermo, in cattedrale, sabato 2 ottobre alle 10

30 Settembre 2021 - Ore 09:54 - caricamento letture

Una voce limpida, un uomo dalla cultura immensa, che non ha mai mancato di accogliere, ma anche di chiamare alla riflessione la politica, rimproverando quando il mondo andava in una direzione diversa da quella della legge del cuore. Si è spento questa mattina all’ospedale Murri di Fermo monsignor Luigi Conti, vescovo di Fermo e di Civitanova. Una notizia che ha rattristato i fedeli che lo ricordano come un uomo minuto ma dal carattere volitivo. Monsignor Conti era nato nel 1941 ad Urbania, ha frequentato il liceo e gli studi filosofici e teologici nel pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Fano. Ha conseguito la licenza in teologia presso la Pontificia Università Lateranense negli anni 1967-1968 dove ha acquisito anche il dottorato. Ordinato presbitero nel 1965 per la diocesi di Urbania e Sant’Angelo in Vado, dal 1978 al 1988 è stato incardinato nella diocesi di Roma dove ha svolto il ministero di parroco del Santissimo Sacramento a Tor de’ Schiavi, quartiere Prenestino. Il ritorno nelle Marche è datato 1996 eletto alla sede di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia e ordinato Vescovo il 21 settembre 1996, con inizio del ministero episcopale in Diocesi il 28 settembre 1996. Il 13 aprile 2006 è stato eletto Arcivescovo Metropolita di Fermo. Ha ricoperto nella sua missione numerosi e prestigiosi incarichi: membro della Commissione Episcopale della Cei per il clero e la vita consacrata, membro della Commissione mista Vescovi religiosi istituti secolari, Presidente della Conferenza episcopale marchigiana dal 2005 al 2015. Dal 14 settembre 2017, a seguito dell’elezione ad arcivescovo di Fermo di Monsignor Rocco Pennacchio, aveva assunto l’incarico di amministratore apostolico e Arcivescovo Emerito. Il funerale sarà celebrato a Fermo, in cattedrale, sabato 2 ottobre alle 10.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA