“Li contadì’ de ‘na orda comprava poco. Quanno d’istate vulia refrescasse le labbre e lu cannucciu (gola), otre a li cucummiri (ne abbiamo parlato nella puntata di domenica scorsa), cujia jò l’ortu li milù’, o montava su le piante e rimpjia lu cistu de perseche e vrugne. Adèra piu o mino quisti li frutti a portata de ma’, pe’ superà’ le jornate più calle. A tempi arèto le piante non mancava e, allora la “spesa” vinia fatta èllo. Non ce statia ‘na pianta che non ci-aia ‘ppogghjata, pronta all’usu, ‘na scala. Montava su grandi e picculi”.

“La perseca va magnata dall’arbiru spiccata”.

“Acqua a li milù’ e vi’ a li macchirù”,

“De vrugna magnene una, de ceresce quante te ce ne cape dentro la panza” (Le prugne puo provocare gonfiori e spasmi).

“La perseca, anticamente ditta persica, adè prufumata e a pasta jalla, anche vianga o roscia e, se ne troa de diverse qualità, le perseche nuce, in dialetto scuppatore (si apre facilmente e la polpa non sta attaccata all’osso), le duracine, le nattarine, ecc, ecc. Sciacquate a la mejo, per leaje lo verderame, se magnava, o a moccecotti, o a spicchj ‘nzapati dentro un vecchjé’ de vi’ bianco”. Quaghiduna, li spicchj ce li lasciava a bagnu diversi minuti, lu tempu de faje ‘ssurbì’ mejo lu sapore de lo vì’. LI nostri nonni ne java matti”.

“La perseca vole lo vì'”.

“A lu ficu l’acqua, a la perseca lo vi'”.

“Anni arèto se dicia che le foje tritate de le perseche, miste su lu mujiculu, o rimpicciolu (ombelico), ‘mmazzava li vermini. Chj suffria de febbre ‘ntermittente se duvia arzà de notte e ‘bbraccià’ ‘na pianta de perseca fiurita. Lu cristià’ se rguaria, ma se ‘mmalava la pianta”.

La pesca, dal latino persicum, è il frutto del prunus persica, di origine cinese, contiene potassio, calcio, magnesio, ferro, fibre, vitamine C e B. I suoi sali minerali sono utilissimi in estate.

Già cantata dai poeti romani Orazio e Giovenale. Detta anche pomo persico o pomo di Persia (frutto persiano). Una leggenda attribuisce l’origine di questa pianta ad un nocciolo che un pescatore aveva trovato nel ventre di un pesce e che poi aveva piantato nel suo giardino. Ne nacque un albero dai fiori rosei.

La pesca Saturnina di Montecosaro (Valle del Chienti), rappresenta oggi il 40% dell’intera produzione italiana.

“Chi magna le perseche dure, no’ le magna mature”.

°Vardasce e perseche se ‘mmacca facirmande”.

“Chj chjama li matti a le perseche, / corono co’ le perteche” (bastoni).

“Lu meló’, cunusciutu come cucumis melo, ‘ppartenente a la fameja de le curcubitaceae, ci-ha forma ovale e rotondegghjante, su la scorza se vede vène in vista de le divisió’ a fette, più chjare rispetto a lu colore che poèsse jallu pallidu, o de diversi toni de verde. Lo dentro è arancione, succusu e prufumatu, contène anche tanti simitti (semi). Adè renfrescante e se magna a fette”.

“Ommini e milù’, da fori non se sa s’adè boni”.

☆

“A tempu de milù’ non prestà’ lu carittu” (La produzione è tanta, il carretto è utile).

“Luju poltrone reca la zucca cor melone”,

“Lu core de le donne è fattu a meló’: a chj u’ spicchju, a chj u’ moccó'”.

Le vrugne, da prunus domestica, se troa a scorza jalla, roscia, o violacea. Adè un fruttu picculu, ugnunu un par de moccecotti”

☆

La pianta della prugna è originaria dell’Asia. I Romani intorno al 150 a. C. la introdussero nell’area del Mediterraneo, ma furono i Cavalieri della Prima Crociata a portarla, nel 1200 d. C., in tutta Europa.

“LI maceratesi vène ditti vrugnulù. ‘Stu soprannome pija urigine da la puisia de Mario Affede “Lu paese mia – Macerata de li vrugnulù” (1938), do’ scherzènno scherzènno, li pija in gniru pe’ lo non aecce troppo lu senzu de la misura:

“…Anza, tant’anni fa ce staì un tale,

che, co’ un ossu de vrugna mezzanella

ce porze mette su un confessionale!

E fo tar quale

che, co’ lo ligno che je ce ‘vvanzò,

ce fece quattro sedie e un credenzó'”.

“Te daco un vrugnoló'” (Ti do un cazzotto).

Le Marche, è una regione dove le colline assolate, il clima mite e, l’operosità dei contadini ancora eroicamente rimasti, permettono alla frutta, soprattutta estiva, di continuare ad offrire il meglio di sé. Colori, profumo e gusto ancora abitano da queste parti.

