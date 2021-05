Covid, due morti nelle Marche

Continua il calo dei ricoveri

I DATI del servizio Sanità - Le vittime sono un 64enne di Bari ricoverato a Pesaro e una 92enne di Chiaravalle. Il conto totale da inizio pandemia sale a 3.017. Quattro i pazienti in meno nelle ultime 24 ore: uno era in terapia intensiva

Covid, due morti nelle Marche. E’ quanto comunica il servizio Sanità della Regione nell’ultimo bollettino di giornata. Le vittime sono un 64enne di Bari ricoverato a Pesaro e una 92enne di Chiaravalle ricoverata all’Inrca. Entrambi, stando al bollettino, avevano patologie pregresse.

Il conto totale da inizio pandemia sale dunque a 3.017: 977 nel Pesarese, 965 nell’Anconetano, 509 nel Maceratese, 289 nel Fermano, 243 nell’Ascolano e 34 da fuori regione. L’età media è di 82 anni, il 97,2% aveva patologie pregresse. Sul fronte ospedaliero continua il calo dei ricoveri: nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 4 in meno: 1 era in terapia intensiva e gli altri 3 in reparti non intensivi. A questi si aggiungono 4 dimissioni. Ad oggi quindi sono ricoverati negli ospedali delle Marche 137 persone: 27 in intensiva, 46 in semi-intensiva e 64 nei reparti non intensivi. Nel Maceratese sono ricoverati 18 pazienti, tutti al Covid hospital di Civitanova: 3 in intensiva e 15 in semi-intensiva.

