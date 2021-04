Civitanova e Treia esultano:

«Grazie Lube, nostro orgoglio»

I COMMENTI dei sindaci Fabrizio Ciarapica e Franco Capponi subito dopo la vittoria del sesto scudetto. Complimenti anche dal Governatore Francesco Acquaroli

Civitanova e Treia festeggiano il sesto scudetto della Lube, conquistato stasera all’Eurosuole Forum grazie al successo contro Perugia (leggi l’articolo).

I sindaci esultano. Fabrizio Ciarapica, primo cittadino di Civitanova, esterna la sua felicità: «Una grande, bellissima e meritata vittoria per la Lube, un altro importante risultato sportivo a tenere alto il nome della nostra città. Congratulazioni alla squadra, allo staff e a tutta la società Lube Volley per la conquista del tricolore 2021, il sesto scudetto. Un grande e sincero grazie per aver compiuto l’ennesima impresa, che ci riempie di orgoglio, ottenuta con grande determinazione e concretezza, che porta Civitanova ancora una volta sul tetto d’Italia. Emozioni tricolori. Fenomenali».

Grande felicità anche a Treia. L’amministrazione comunale gioisce con la città intera per questo ulteriore successo sportivo della Lube. Un’emozione vissuta dai treiesi che hanno sempre condiviso e goduto per i successi sia sportivi che industriali dell’azienda cuciniera, sempre più leader dei mercati. «I nostri complimenti vanno alla storia vincente della Lube. Lube Azienda e Lube Volley sono dei brands inscindibili e come comunità festeggiamo insieme alla squadra – affermano in una nota il sindaco Franco Capponi e l’assessore allo Sport David Buschittari -. Grazie, quindi, al patron gruppo Lube Luciano Sileoni, all’amministratore delegato Fabio Giulianelli e alla presidentessa della Lube Volley Simona Sileoni, a tutto lo staff, coach Blengini e giocatori. Uno scudetto meritatissimo, contro la rivale storica delle ultime quattro stagioni, che arriva dopo un anno difficilissimo, in cui azienda e squadra non hanno mai mollato di fronte alle difficoltà presentatesi. Un grande orgoglio per le Marche, Civitanova e la nostra Provincia, ma soprattutto per i treiesi che vivono la Lube con estremo affetto. Grazie Lube».

