L'ARTISTA di Sant'Elpidio a Mare inaugura oggi la mostra in Corso Umberto

L’artista marchigiano El Ben, che ha spopolato alla mostra “Experiments” organizzata dalla Fondazione Alda Fendi, inaugura oggi alle 18 a Civitanova (Corso Umberto I, 34) la prima mostra personale intitolata “Dialoghi viventi”. Saranno presenti all’evento il sindaco Fabrizio Ciarapica e il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli. «Nato a Sant’Elpidio a Mare da una famiglia di noti imprenditori nel settore della pelletteria, El Ben (al secolo Benito Macerata) cresce animato dalla passione creativa. Nella nota azienda di famiglia prima e come imprenditore a titolo proprio poi, addomestica questo “sacro fuoco” alle leggi della produzione industriale, ma ruba le ore alla notte per esprimere liberamente il suo estro artistico – si legge nella nota -. Visti alcuni eventi familiari che lo toccano profondamente, l’implosione economica, le preoccupazioni che il Covid-19 ha portato con sé, su invito di Madame Lumière (appellativo della curatrice che lo ha convinto a compiere questo passo) accetta di fare ingresso nel mondo internazionale degli artisti di maggior talento, per squarciare, con i suoi colori e la prorompente energia che emana dalle sue opere, il velo cupo che pare voler inghiottire anche le più belle festività – conclude il comunicato -. Pone una condizione: che il suo percorso espositivo inizi dalla sua terra natale… a Natale! Questa stella nascente rimarrà ammirabile a Civitanova fino al 20 febbraio, accendendosi, di volta in volta, di nuovi eventi. Firenze, Milano, Venezia, Roma saranno le tappe successive, prima di approdare oltre oceano».