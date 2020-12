ONLINE - Da domani a domenica edizione speciale dedicata ai social media e ai loro protagonisti



“Villaggio Digitale – Social Christmas Live”. E’ questo il nome degli appuntamenti che avranno come ospiti Jack Nobile, Claudio Pelizzeni, Esix, Marco Merrino. Webstar in ascesa continua, capaci, ognuno con stile e contenuti assai diversi, di costruirsi un seguito nutrito, affezionato e reattivo sulle piattaforme Youtube, Twitch, Instagram. Da domani a domenica edizione speciale del Villaggio Digitale dedicata ai social media e ai loro protagonisti.

Giovedì 17, alle 18, prima diretta streaming con l’accoppiata Claudio Pelizzeni e Jack Nobile, un incontro che permetterà di rappresentare due modi diversi in cui rete e piattaforme social hanno permesso e alimentato percorsi costruttivi. Claudio Pelizzeni, noto con l’alias Tritherapy, è un blogger e scrittore di grande proprietà nel racconto di viaggio, noto anche per la particolarità di non essersi fatto troppo condizionare nella sua attività da un ospite scomodo che si muove sempre con lui: il diabete. Jack Nobile è una vecchia conoscenza del Villaggio Digitale, mago e divulgatore di magia, premiato dal Garante della Regione Marche per i contenuti del suo canale orientati a stimolare esercizio mentale, pensiero critico e creativo. Divenuto ormai uno dei maggiori protagonisti di Youtube Italia con quasi un milione di iscritti. Sabato 19 sarà la volta del misterioso Esix, creatore di contenuti ad alto tasso di conoscenze informatiche. Nessuno conosce l’identità di Esix, si sa che è giovane e suo modo geniale. E che con una manciata di video all’attivo nell’arco di tre anni è comunque riuscito a costruirsi un pubblico appassionato.

In particolare sono divenuti molto popolari i video in cui svela l’architettura di alcune truffe online, perseguendo poi i truffatori in modi fantasiosi quanto efficaci. Su questo tema concentreremo il nostro incontro. Purtroppo Esix, forse per alimentare ancora di più il mistero intorno alla sua identità, non sarà presente in diretta bensì solo con un’intervista registrata poco prima e che sarà pubblicata alle 18. Infine domenica 20, sempre alle 18, si torna in diretta streaming: l’incontro finale è con Marco Merrino, uno dei personaggi più popolari e provocatori di Yotutube e Twitch Italia, creatore di contenuti eclettico e irriverente, capace di passare dal gaming alla critica dei costumi sociali. Con lui si indagherà il dietro le quinte dei social media, per affrontare e comprendere meglio le fenomenologie in corso, dal vissuto delle webstar a quello dei loro sostenitori, dalle controversie alla censura, dal cambiamento già avvenuto su comportamenti e relazioni a quello in arrivo. A tal proposito va ricordato come questo contenitore speciale di Natale sia allestito con la direzione artistica degli Open Space di Appignano e Morrovalle. Sono stati infatti i giovani attivisti degli Open Space a indicare i personaggi da coinvolgere. Ancora loro coadiuveranno nella conduzione degli appuntamenti in streaming il direttore artistico di Red, Paolo Nanni. Tutti gli appuntamenti previsti saranno in onda sui profili Facebook, Instagram e Youtube di Villaggio Digitale, permettendo interazione in tempo reale con gli ospiti, cioè la possibilità di fare domande e interventi tramite commenti, moderati e selezionati dagli attivisti degli Open Space di Appignano e Morrovalle e dagli esperti della Rete Educazione Digitale.