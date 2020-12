VOLLEY - La società biancorossa ufficializza l'arrivo del centrale di Osimo e cresciuto nella Lube, già a disposizione nella trasferta di stasera contro la UniTrento

A poche ore dal match serale in trasferta di Trento, arriva un colpo di mercato in casa Med Store Macerata. Con l’obiettivo di migliorarsi, la squadra biancorossa si è assicurata le prestazioni di Matteo Pizzichini, ex giocatore della Pallavolo Franco Tigano Palmi. Per il centrale è un ritorno nelle Marche, in quanto originario di Osimo e cresciuto nella Lube. Già dalla sfida di stasera contro l’UniTrento vestirà la maglia della Med Store Macerata. Il 24enne ha alle spalle una carriera di tutto rispetto, che gli ha permesso di girare mezza Italia: dopo le prime stagioni nelle Marche è stato infatti notato dalla Basi Grafiche Geosat Lagonegro che lo ha fatto esordire nel campionato di Serie A2. L’esperienza nella categoria è poi proseguita con due altre importanti formazioni, la Messaggerie Bacco Catania e la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania. Lo scorso anno è arrivato quindi l’approdo alla goEnergy Corigliano-Rossano nel campionato di Serie A3, dove è stato avversario dei biancorossi nel Girone Blu prima della sospensione della stagione sportiva. Quest’anno il breve passaggio alla Pallavolo Franco Tigano Palmi e ora una nuova avventura nelle Marche con la Med Store Macerata. Pizzichini va a rinforzare il reparto di centrali della squadra biancorossa e sarà una risorsa in più per Coach Di Pinto nel corso di questa stagione particolare, cominciata con qualche difficoltà ma che Macerata è decisa a superare al più presto, già a partire dalla trasferta di stasera contro Trento.