ORIENTAMENTO - Domani la prima giornata di scuola aperta. Necessaria la prenotazione

L’Istituto Alberghiero “Varnelli” apre le porte ai visitatori domani domenica 13 dicembre, sabato 19 dicembre e il 10, il 17 e il 24 gennaio dalle 15,30 in poi, prenotando al 331-8592450.

Un’occasione importante per “toccare con mano” l’eccellente qualità di questa scuola, un’iniziativa dedicata all’informazione e all’orientamento per gli studenti di terza media che devono orientarsi nella non facile scelta della scuola superiore; la visita sarà scandita da incontri con docenti e staff della scuola per parlare dei possibili sbocchi professionali e ricevere informazioni sui percorsi formativi, sui programmi didattici, sulle strutture e i servizi offerti.

Un’opportunità anche per conoscere gli studenti già iscritti, dialogare con loro e avere tante utili informazioni sulla scuola, unico Istituto Alberghiero nella provincia di Macerata.

Quest’ anno chi visiterà la scuola avrà la possibilità di partecipare al LottOrienta, una lotteria che vedrà l’estrazione di ricchi premi, tra i quali le divise professionali che, come i libri di testo, sono parte integrante e irrinunciabile del corredo scolastico di ogni studente.

«Iscriversi alla nostra scuola – spiega la nuova dirigente scolastica Antonella Canova -significa credere nelle proprie capacità, impegnarsi con serietà affinché le competenze acquisite nel corso di studi diventino lo strumento per fare di se stessi dei veri professionisti. Si può scegliere se diventare chef, sommelier, maitre pasticcere, addetto alla reception o all’organizzazione di eventi sportivi, oltre a innumerevoli altre figure professionali che consentano a ciascuno trovare la specializzazione più idonea e valorizzare le proprie potenzialità».

L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, è un fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa dell’istituto, le cui scelte strategiche si orientano nella formazione di personale altamente qualificato e specializzato, non tralasciando la preparazione culturale di base.

Con particolare attenzione sono curati i rapporti con il mondo del lavoro, attraverso lo svolgimento di stage e attività di alternanza scuola-lavoro presso rinomate strutture ristorative e alberghiere di tutto il territorio regionale e nazionale. Grazie a vari progetti europei (Erasmus plus, Pon Fse ecc…) gli studenti hanno l’opportunità di effettuare importanti esperienze formativo/professionali all’estero, anche allo scopo di potenziare l’apprendimento delle lingue straniere.

L’Istituto partecipa a numerosi concorsi svolti sul territorio regionale e nazionale; ultimo in ordine di tempo il primo premio nazionale al concorso per la sicurezza nelle scuole indetto dal Ministero dell’Istruzione.

L’attività formativa viene sviluppata anche attraverso la programmazione di manifestazioni ed esercitazioni speciali, come il ristorante e il bar didattico, aperti al pubblico, attività che offrono agli studenti occasioni privilegiate di apprendimento attraverso situazioni reali di lavoro.

Peculiarità della realtà scolastica cingolana, parte integrante dell’Istituto, è il nuovo Convitto “L. Calabresi”, una struttura moderna e provvista di ogni confort, immerso nella bellezza del centro storico, dotato di camere singole e doppie.

La struttura ospita gli studenti che scelgono di risiedere a Cingoli e di usufruire dei servizi convittuali e semiconvittuali offerti: vitto, alloggio, assistenza allo studio, verifica dell’andamento educativo-scolastico, nonché attività educative e ricreative.

La tradizione inclusiva dell’Istituto fa sì che ciascun alunno, nessuno escluso, raggiunga il successo formativo e trasformi i propri sogni in realtà.

Vi aspettiamo a Cingoli per conoscere da vicino questa eccellenza scolastica e perdersi con lo sguardo nel panorama infinito del Balcone delle Marche.

(Articolo promoredazionale)